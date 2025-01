Peter Bosz heeft op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ een update gegeven over de beschikbaarheid van Sergiño Dest, Adamo Nagalo en Esmir Bajraktarevic.

Dest en Nagalo staan al langere tijd geblesseerd langs de kant bij de Eindhovenaren. Het duo is inmiddels weer voorzichtig begonnen met trainen. Dest maakte donderdag na lang blessureleed zijn rentree en werkte een deel van de training af.

Ook Nagalo traint inmiddels weer mee bij PSV. De centrale verdediger maakte deze zomer voor een bedrag van zeven miljoen euro de overstap van FC Nordsjælland. De international van Burkina Faso heeft tot dusver pas acht minuten gemaakt in het eerste elftal, mede door veelvuldig blessureleed.

Bajraktarevic werd deze winter gehaald als vervanger van de vertrokken Hirving Lozano, die voor twaalf miljoen de overstap maakte naar San Diego. De Bosnische rechtsbuiten kwam over van New England Revolution. Het papierwerk van de jongeling is inmiddels in orde, maar van een debuut tegen AZ is nog geen sprake.

Bosz gaf aan. “'Hij traint vandaag voor het eerst mee. Tegen AZ neem ik hem er nog niet bij.” De Apeldoorner kijkt uit naar de ontmoeting tegen de manschappen van Maarten Martens. “'Ze hebben een getalenteerde ploeg. Ze wonnen de laatste vijf duels, maar ze treffen in ons ook een goed team. Het wordt een heel leuke wedstrijd”, aldus Bosz.

PSV ging niet op trainingskamp in de winterstop, maar kende wel een goede voorbereiding volgens de trainer. “'De tijd voor een trainingskamp was te kort. We zijn hier gebleven en dat is prima gegaan. We hebben onderling een partij gespeeld en dat ging uitstekend.”

“Ik als scheidsrechter, dat deed ik foutloos”, knipoogt Bosz. “De intensiteit van spelen lag hoger dan in een andere oefenwedstrijd, want ik jaagde ze op en ze kregen geen tijd. Dan gaat de netto speeltijd omhoog”, stelt hij. PSV trapt zaterdag om 21 uur af in het eigen Philips Stadion tegen AZ.