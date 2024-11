Peter Bosz zet Johan Bakayoko ook op de bank in Eredivisie-kraker tussen PSV en Ajax

PSV-trainer Peter Bosz heeft bekendgemaakt welke elf namen hij laat aantreden tegen Ajax. Grote verrassingen zijn niet terug te vinden in de opstelling. Ivan Perisic krijgt andermaal de voorkeur boven Johan Bakayoko. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV, dat in de Eredivisie dit seizoen nog altijd foutloos is na tien wedstrijden. De verdediging bestaat uit Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Op het middenveld zijn Ismael Saibari en Malik Tillman andermaal de vervangers van de geblesseerde sterkhouders Joey Veerman en Jerdy Schouten, die net als Sergiño Dest, Hirving Lozano en Adamo Nagalo ontbreken. Guus Til start op 10.

Voorin is Luuk de Jong de spits van dienst. De aanvoerder vervangt Ricardo Pepi, die afgelopen weekend indruk maakte met twee goals tegen PEC Zwolle (6-0). Perisic start op rechts, Noa Lang op links. Bakayoko mag het midweeks weer laten zien in de Champions League, het toernooi waar Perisic niet op tijd voor kon worden ingeschreven.

Bosz was op de persconferentie duidelijk over zijn verwachtingen van het duel. “Weer een topwedstrijd. Als de beste drie van Nederland tegen elkaar spelen, is het altijd een topwedstrijd. Ongeacht de vorm van een team. Vorig seizoen had Ajax een minder seizoen, maar wonnen we ook niet in de Amsterdam.” In februari werd het 1-1.

Ajax wist midweeks te overtuigen met een 0-2 zege op aartsrivaal Feyenoord. Twee keepersfouten van Timon Wellenreuther hielpen de Amsterdammers op weg, maar Bosz wijst op het prima spel van Ajax in De Kuip. “Ik vond Ajax echt goed spelen. Feyenoord was eigenlijk kansloos.”

Bosz ziet zijn team groeien. “Sinds drie tot vier weken trainen we weer op het allerhoogste niveau, dus daar ben ik heel blij mee. Na vorig seizoen is het niet meer dan logisch dat het daarna iets minder is. Dat is menselijk. Gelukkig hebben we in die periode geen punten laten liggen.”

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.