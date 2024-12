Bosz vindt Feyenoord opmerkelijk genoeg grotere concurrent dan Ajax

PSV bezorgde Feyenoord zondag een zware nederlaag door de onderlinge topper met 3-0 te winnen. De ploeg uit Eindhoven staat als koploper van de Eredivisie nu tien punten voor op Feyenoord en zes op Ajax. Tot verrassing van sommigen noemt PSV-trainer Peter Bosz Feyenoord na afloop van de wedstrijd op de persconferentie een grotere concurrent dan Ajax.

"We hebben Feyenoord bij de strot gegrepen, vastgezet en niet meer losgelaten", stelt Bosz na afloop tevreden vast. "We hadden de druk er zo op dat het van de zijde van Feyenoord soms ook gewoon ballen wegschieten was. We hadden absoluut de wil om zo’n goede wedstrijd neer te zetten. Je zag dat er veel met krachten was gesmeten. Veel jongens vroegen in de slotfase om een wissel."

Bosz is dus erg tevreden over de wedstrijd tegen Feyenoord, waarin PSV heer en meester was. De Eindhovenaren gaan daardoor met een uitstekende uitgangspositie de winterstop in, al rekent Bosz zich nog niet rijk. "Het is fijn om deze voorsprong nu te hebben, dan heb je in ieder geval wat marge, maar we zullen messcherp moeten blijven", aldus de coach op de persconferentie. "Zo scherp als we vandaag speelden."

Feyenoord zal voorlopig niet aan de landstitel denken, maar Bosz blijft rekening houden met de Rotterdammers. "Ik schat Feyenoord eerlijk gezegd misschien wel het hoogst in van alle concurrenten."

"Terwijl Ajax natuurlijk dichterbij staat", weet Bosz, die uitlegt waar zijn gedachte vandaan komt. "Ik heb het gevoel dat Ajax zijn wedstrijden wat moeilijker wint dan dat Feyenoord dat doet. Het is daarom knap van Ajax dat ze die wedstrijden toch iedere keer weer weten te winnen. Waarom zouden ze dat ook niet in de tweede seizoenshelft kunnen doen?"

PSV nam zondag afscheid van Hirving Lozano, die in januari overstapt naar San Diego FC, dat vanaf 2025 uitkomt in de Major League Soccer. Lozano kreeg een hele korte invalbeurt tegen Feyenoord. "Ik had hem al wat eerder willen brengen, maar ik kreeg steeds berichten door dat de ene na de andere speler bij ons eruit wilde", zegt Bosz.

"Je hebt maar drie wisselmomenten, dus daar moesten we even goed over nadenken. Ik had eigenlijk ook Ricardo Pepi nog willen belonen voor zijn eerste seizoenshelft met wat minuten, maar Hirving stond vandaag bovenaan de spelers die in ieder geval even moest invallen."