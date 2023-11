Peter Bosz ruimt geen plek in voor Malik Tillman in cruciaal CL-duel met RC Lens

Woensdag, 8 november 2023 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:07

De opstelling van PSV voor het Champions League-duel met RC Lens is bekend. Trainer Peter Bosz voert ten opzichte van de 0-6 zege op Heracles Almelo geen wijzigingen door. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Walter Benítez verdedigt het Eindhovense doel. De verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Jerdy Schouten en Joey Veerman staan op het middenveld achter Til. De aanval bestaat uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano.

PSV en Lens waren twee weken geleden aan elkaar gewaagd en dat was ook terug te zien aan de uitslag (1-1). Bosz hoopt dat de steun van het PSV-publiek net dat extraatje betekent richting een mogelijk cruciale zege op de Fransen. “Er komen nu behoorlijk wat fans van Lens mee, maar niet een heel stadion. Dat zit er wel voor ons nu. Dat zal een groot verschil kunnen zijn. Dat de supporters volledig achter ons staan, hopelijk helpt dat om te winnen."

Bosz kan nog niet beschikken over de namen die de afgelopen tijd ook al verstek moesten laten gaan: Mauro Júnior, Armando Obispo, Armel Bella-Kotchap en Noa Lang. Hoe Bosz het precies gaat aanpakken tegen Lens, wilde Bosz dinsdag nog niet kwijt. “Het heeft geen zin dat nu allemaal te gaan vertellen, maar we zien duidelijk mogelijkheden om vaker tot scoren te komen."

Dankzij het gelijkspel heeft Lens drie punten meer dan PSV. Een Franse zege in het Philips Stadion zou betekenen dat Lens PSV hoe dan ook onder zich houdt. Om te winnen van de Eindhovenaren zal Lens beter voor de dag moeten komen dan in de Ligue 1. Afgelopen weekend kwam de ploeg van trainer Franck Haise niet tot scoren tegen laagvlieger FC Lorient (0-0). Lens staat slechts tiende in de competitie, al is het na heenronde nog altijd ongeslagen in de Champions League.

“Het is heel goed om de returnfase aan te vangen met vijf punten”, stelt Haise tevreden. “We zijn ambitieus, maar zullen pas over het vervolg van het toernooi praten als we ons kwalificeren.” Haise heeft ook gezien dat PSV kinderlijk eenvoudig afrekende met Heracles. “Goed verdedigen zal een vereiste zijn om een goed resultaat te kunnen behalen”, weet de oefenmeester. “Inspanningen leveren zit in ons DNA. We zullen de hele negentig minuten defensief goed moeten zijn.”

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling RC Lens: Samba; Gradit; Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado; Sotoca, Wahi, Thomasson.