Peter Bosz was woensdagavond op de persconferentie na afloop van de overwinning op Shakhtar Donetsk vanzelfsprekend goed gestemd. De trainer van PSV grapte na een bijzondere onthulling van Malik Tillman. “Als hij me dat vooraf had verteld, had ik hem eraf gehaald.”

In minuut 87 kreeg PSV een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Tillman nam zijn verantwoordelijkheid en ging achter de bal staan, maar waar iedereen een voorzet verwachte, ging de rechtspoot voor een verrassende poging in de korte hoek. Met succes, want doelman Dmytro Riznyk had, ondanks zijn vele reddingen, nu geen antwoord.

Het doelpunt leidde de sensationele comeback van PSV in. Drie minuten later was het opnieuw Tillman die met een schitterend afstandsschot de gelijkmaker tegen de touwen jaagde. Uiteindelijk was Ricardo Pepi verantwoordelijk voor de bevrijdende 3-2.

“Ik zag waar de keeper stond, dus toen dacht ik: ‘Waarom niet?’”, verklaart Tillman op de persconferentie zijn keuze om de vrije trap in één keer op doel te schieten. “Als hij me dat van tevoren had gezegd, had ik hem eraf gehaald", lacht Bosz.

“Want ik zag Mauro op de rand van de zestien juist vrijstaan. Ik dacht: ‘Als ze nou de uitlopers blokken en hij geeft hem op Mauro… Dat had ik misschien wel gedaan, maar gelukkig hoefde ik hem niet te nemen en heeft hij hem genomen”, is Bosz blij met zijn sterspeler.

Tillman geeft vervolgens aan dat het voor een linksbenige speler zoals Mauro lastig is om vanuit die hoek snel uit te halen. “Als je hem van die kant krijgt moet je hem voor je langs laten lopen om hem met links te kunnen schieten”, beaamt Bosz de denkwijze van Tillman, die nog een schouderklopje krijgt van zijn trainer.