Peter Bosz pakt falend PSV keihard aan: â€˜Het was hautain, bijna arrogantâ€™

Peter Bosz pakt falend PSV keihard aan: ‘Het was hautain, bijna arrogant’

Peter Bosz baalt stevig van de eerste nederlaag van PSV van dit seizoen. De verliezende trainer is met name geschrokken van de in zijn ogen arrogante houding van zijn spelers in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen NEC van zaterdag.

"Omdat wij vandaag dramatisch slecht gevoetbald hebben", geeft Bosz na afloop bij ESPN antwoord op de vraag waarom de ongeslagen reeks van PSV ten einde is. "Tegen de verhouding in komen we op 0-1. Toen kregen we wat meer grip. Maar als je ziet hoe we de 1-1 tegen krijgen en na rust de goals weggeven..."

"En Luuk de Jong die een penalty mist, eigenlijk zie je daar de hele wedstrijd", verzucht de hevig teleurgestelde Bosz. "Het was niet goed genoeg. Ik ben daar van geschrokken, want zo heb ik mijn ploeg nog niet gezien. Ik vond het bij vlagen ook hautain, bijna arrogant. Nergens op gebaseerd, want wij moeten hard werken en intensiteit in wedstrijden leggen."

"Maar je speelt in een heel laag tempo en hebt heel veel balverlies. De wil om te winnen straalde er veel meer af bij NEC en daarom hebben ze volledig terecht deze wedstrijd gewonnen", laat de PSV-trainer niet na om zijn collega Rogier Meijer complimenten te geven.

Donderspeech in rust

Bosz was in de rust al niet tevreden, toen PSV nog op 1-1 stond in Nijmegen. "Toen heb ik al verteld dat het me niet aanstond. En dan zie je dat het vaak heel moeilijk om te draaien is. En na de wedstrijd heb ik het ook nog eens verteld, dat wij niet op deze manier bovenaan zijn gekomen en ook niet op deze manier bovenaan zullen blijven."

"Dat moet veranderen. En dan ga ik ervan uit dat, het zijn geen domme en ook geen hele jonge jongens, ze precies begrijpen wat ik daarmee bedoel. Dat we gewoon weer, wat we het hele seizoen al doen, met de juiste instelling, want dat is het uiteindelijk, de wedstrijden gaan spelen", geeft Bosz mee aan zijn spelersgroep.

"En dan kun je ook verliezen, dat kan altijd. Maar niet op deze manier", aldus de coach van PSV, dat in januari 2023 voor het laatst verloor in de Eredivisie. Destijds was FC Emmen met 1-0 te sterk voor de Eindhovenaren. Nadien volgden 42 opeenvolgende duels zonder nederlaag.

