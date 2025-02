Peter Bosz ontvangt goed nieuws: sterkhouder keert mogelijk al terug voor PSV - Juventus

PSV kan aankomende woensdag mogelijk weer beschikken over Olivier Boscagli. De Fransman traint vandaag, net als maandagavond, weer mee met de ploeg van Peter Bosz. Volgens PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad Rik Elfrink ziet het er nog niet zo slecht uit in aanloop naar de wedstrijd tegen Juventus.

Op de vraag of Boscagli dan ook echt beschikbaar is, heeft Bosz nog geen volledig antwoord. “Boscagli traint wel mee, maar heeft dat gisteren ook gedaan. Dest traint wel mee, maar zit niet bij de selectie. Karsdorp heeft een gedeelte van de training meegedaan gisteren.”

Ook gaf Bosz aan nog niet te kunnen beschikken over Malik Tillman en Ricardo Pepi. Zij zullen allebei nog langere tijd eruit liggen. Over de beschikbaarheid van Rick Karsdorp, Guus Til en Armando Obispo voor de wedstrijd tegen de Oude Dame wordt later een beslissing gemaakt.

Van het woord ‘crisis’ wil Bosz nog niets horen. “Ik dans niet om het woord crisis heen. Ik ben duidelijk wat ik van PSV verwacht. We zijn een topclub en moeten altijd van FC Utrecht thuis winnen. Juventus is misschien wat anders, dat is Champions League tegen een topclub. Wij hebben ook een goed team.”

Tegen Utrecht was er veel kritiek op Jerdy Schouten, maar Bosz vindt niet dat alleen hij schuldig was. “Het is niet alleen Jerdy, we hebben meerdere spelers die vorig jaar beter waren dan nu. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat die spelers hun niveau aantikken.”

“Als je de spelers wil raken, zul je in hun hoofd terecht moeten komen”, voegt de trainer toe. “Niet iedereen is hetzelfde. Ik moet er daarom ook voor zorgen dat ik geen onzin praat, want dat hebben de spelers zo door. Dus heb ik het over de voetbalinhoud."

PSV speelt woensdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion tegen Juventus. Hier zullen de Eindhovenaren een 2-1 achterstand moeten omdraaien. Mocht PSV doorgaan, dan wordt Inter of Arsenal de mogelijke tegenstanders in de achtste finale.