Peter Bosz onthult: ‘Hij kwam in de zomer bij me en barstte in tranen uit’

Ibrahim Sangaré barstte afgelopen zomer in tranen uit bij Peter Bosz, zo laat de trainer van PSV weten in een interview met het Algemeen Dagblad. De Ivoriaanse middenvelder leek na een transfersoap in Eindhoven te blijven, maar vertrok op Deadline Day uiteindelijk toch naar Nottingham Forest.

Bosz laat zich tegenover de ochtendkrant uit over de cultuurverschillen bij PSV. “Ik probeer altijd met alle selectiespelers een band te hebben. Bij PSV vertrok Ibrahim Sangaré. Er waren geruchten dat hij misschien weg zou gaan en ik had hem met rust gelaten.”

De zestigjarige oefenmeester geeft aan dat hij Sangaré niet over de streep wilde trekken. “Van zijn zaakwaarnemer wist ik dat de bedoeling was dat hij één jaar bij PSV zou spelen en dan zou worden verkocht. Maar hij was er al drie jaar, hij moest onderhand wel gaan nu. Het was ook een grote investering geweest voor PSV.”

Bosz dacht het juiste te doen door Sangaré met rust te laten. “Maar wat bleek: hij had het heel anders gevoeld”, onthult de trainer. “Op de laatste dag kwam Sangaré bij me en barstte in tranen uit. 'Trainers zijn voor mij als een vader’, zei hij. ‘Zo is mijn cultuur. En ik had verwacht dat u als vader een keer had gevraagd: wil je alsjeblieft toch blijven?’”

De kwetsbaarheid van Sangaré deed Bosz veel. “We hadden in korte tijd echt al wel een band, spraken Frans met elkaar, het werd ook nog een mooi afscheid. Maar zo word je soms toch verrast door culturele aspecten.”

Sangaré vertrok uiteindelijk na een transfersoap tóch voor 35 miljoen euro pus bonussen bij PSV. Daarmee voldeden the Tricky Trees aan de afkoopsom in het contract van de Ivoriaans international.

De middenvelder speelde tot nog toe tien officiële duels namens Nottingham, dat dit jaar nog competitiewedstrijden tegen Newcastle United en Manchester United op het programma heeft staan. Het is nog maar de vraag of Sangaré in deze duels in actie kan komen, aangezien hij momenteel uit de roulatie is wegens een liesblessure.

