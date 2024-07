Peter Bosz onthult de enige positie waarop PSV zich nog wil versterken deze zomer

PSV gaat zich zoals het er nu naar uitziet niet veel meer roeren op de zomerse transfermarkt. De Eindhovenaren willen alleen nog een rechter centrale verdediger aantrekken, onthult trainer Peter Bosz in gesprek met ESPN. Daar kleeft echter één grote 'mits' aan: mits de selectie bij elkaar blijft. "Dan zitten we eigenlijk goed", zegt Bosz.

Tot nu toe kent PSV een redelijk bedrijvige transferzomer. Couhaib Driouech en Ryan Flamingo werden vastgelegd van respectievelijk Excelsior en FC Utrecht, terwijl Malik Tillmann en Sergiño Dest definitief overkwamen van Bayern München en FC Barcelona. Daartegenover stond het vertrek van onder meer Patrick van Aanholt (Galatasaray, was gehuurd), Armel Bella-Kotchap (Southampton, was gehuurd), André Ramalho (Corinthians) en Shurandy Sambo (Burnley).

Met name de exit van Ramalho en Bella-Kotchap laat zich voelen, vindt Bosz. "Daardoor zouden we er twee spelers bij moeten hebben rechts centraal. Eén is er al bij met Ryan (Flamingo, red.), dus dan moeten we er nog één halen. En als er dan verder niks weggaat, zitten we eigenlijk goed."

Over het vertrek van specifieke spelers is Bosz echter niet bang. Vooral Jerdy Schouten en Johan Bakayoko zouden goed in de markt liggen. "Geweldige spelers", zegt Bosz daarover. "Ik hoop dat ze blijven, maar als dat niet zo is, moeten we daarmee dealen."

In elk geval lijkt Sepp van den Berg kandidaat om de vacature rechts achterin in te gaan vullen. Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV bereid 'een recordbedrag te betalen', al wil het niet zo ver gaan als de huidige vraagprijs die Liverpool hanteert. The Reds hopen twintig miljoen euro voor de jonge mandekker te vangen. PSV legde overigens ook al Madi Monamay van Bayer Leverkusen vast, die echter instroomt bij de beloften.

