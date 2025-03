Peter Bosz moet serieus vrezen voor rigoureuze ingreep bij PSV: ‘Dit zorgt voor onderlinge irritatie’

Peter Bosz zal snel een antwoord moeten vinden op de opstapelende problemen bij PSV, wil hij het seizoen afmaken als hoofdtrainer. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van Jeroen Kapteijns in De Telegraaf, waarin de huidige situatie van de club wordt beschreven. Niet alleen de houdbaarheidsdatum van Bosz is onderwerp van gesprek, ook de houdbaarheidsdatum van de selectie is een ‘dieper liggend probleem’.

De bekeruitschakeling tegen Go Ahead Eagles (1-2) kwam hard aan in Eindhoven en roept maar weer eens vraagtekens op over de wisselwerking tussen trainer en spelersgroep. Onder meer Joey Veerman, Jerdy Schouten en Johan Bakayoko zijn geen schim meer van de uitblinkers in het kampioensjaar.

“Weet Bosz nog de juiste snaar te raken of is de chemie inmiddels uitgewerkt? Met name op nationaal niveau kent PSV momenteel geen ondergrens meer. Als je de Champions League-wedstrijden en toppers tegen Feyenoord eruit filtert, dan heeft PSV slechts twee van de laatste negen wedstrijden gewonnen, waaronder die tegen Excelsior in de achtste finale van de KNVB-beker.”

Kapteijns suggereert dat tegenstanders een makkelijke voorbereiding hebben, wanneer ze tegen PSV spelen. Bosz verandert immers toch nooit van speelwijze of tactiek. “Dat maakt hem kwetsbaar, want die filosofie vergt een uitvoering die optimaal is.”

De afgelopen weken is steeds vaker gebleken dat een niet optimale uitvoering voor problemen zorgt bij PSV. “Aan de discipline valt sowieso wel het nodige te verbeteren binnen de PSV-selectie. Niet alleen in het veld, maar ook met simpele afspraken buiten het veld, waar niet elke speler het zo nauw mee neemt, wat onderling voor irritatie zorgt.”

Niet alleen de houdbaarheidsdatum van Bosz is in het geding, ook de houdbaarheidsdatum van de selectie vormt een dieper liggend probleem. Kapteijns stelt dat er maar één scenario realistisch is de komende zomer: een volledige metamorfose van de spelersgroep.

Een aantal contracten loopt af en een aantal spelers, zoals Luuk de Jong en Ivan Perisic, bereikt de herfst van hun carrière. “Earnest Stewart zal voor een groot deel een nieuwe selectie moeten neerzetten met Malik Tillman, Ismael Saibari, Ricardo Pepi, Sergiño Dest, Ryan Flamingo en wellicht Tyrell Malacia. Vanuit dit perspectief is het een absolute must voor PSV om minimaal tweede te worden.”

Om die tweede plaats te bereiken zal Bosz snel de boel weer op de rit moeten krijgen. “Wanneer dat de komende weken niet lukt, valt zelfs een rigoureuze ingreep door de clubleiding niet uit te sluiten en kan het tijdperk-Bosz veel eerder definitief ten einde komen dan iemand ooit voor mogelijk had gehouden.”