Peter Bosz mist mogelijk twee basiskrachten bij cruciaal topduel van PSV met Feyenoord

Zondagmiddag staat de topper tussen PSV en Feyenoord op het programma in de Eredivisie. Peter Bosz weet nog niet of hij bij de laatste wedstrijd voor de winterstop kan beschikken over Johan Bakayoko en Rick Karsdorp.

De oefenmeester van PSV kon nog niet vertellen of zijn rechtsbuiten en rechtsback mee kunnen doen tegen de Rotterdammers. “Ik kan dat nu nog niet zeggen", gaf Bosz aan op de persconferentie. "We hebben morgen weer een training."

Bosz verwacht dat beide mannen bij die training aanwezig zullen zijn. Vrijdag nam slechts een van de twee deel aan de training, al wilde de trainer niet zeggen iwe ontbrak. “De een trainde wel mee, maar de ander nog niet. De verwachting is wel dat die morgen weer meetraint", aldus de 61-jarige oefenmeester.

"Ik kan dat nu nog niet zeggen. We gaan morgen kijken hoe ver ze zijn. En na de training neem ik dan de beslissing", kon de oefenmeester nog niet duiden of het tweetal fit genoeg is voor de cruciale Eredivisie-clash.

Waar Bosz mogelijk niet kan beschikken over Bakayoko en Karsdorp, zijn Joey Veerman en Jerdy Schouten in ieder geval fit genoeg om mee te doen. Beide mannen verschenen in het bekerduel met de Koninklijke HFC samen aan de aftrap.

Voor Schouten was dat zijn basisrentree na zijn blessure, terwijl Veerman bij het verloren duel met sc Heerenveen (1-0) al vanaf het begin meedeed. Verder zijn Sergiño Dest, Couhaib Driouech en Adamo Nagalo wegens blessures afwezig.

Voor Hirving Lozano wordt het de laatste wedstrijd in het shirt van PSV. De Mexicaan verruilt Eindhoven na de winterstop voor het Amerikaanse San Diego. De vleugelaanvaller zou bij afwezigheid van Bakayoko een logische vervanger zijn.

De Eredivisiewedstrijd tegen Feyenoord is de laatste wedstrijd namens PSV voor de winterstop. De Eindhovenaren kunnen zich al winterkampioen noemen, maar willen graag het gat met de concurrenten vergroten.