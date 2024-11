Peter Bosz meldt flinke tegenvaller voor PSV: 'Hij is geblesseerd geraakt op de training en doet niet mee tegen Shakhtar Donetsk'

PSV kan woensdag tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk niet beschikken over Couhaib Driouech. De aanvaller is geblesseerd geraakt op de training, vertelt trainer Peter Bosz op de afsluitende persconferentie.

Afgelopen weekend, toen PSV met 5-0 van FC Groningen won, ontbraken de niet fitte Luuk de Jong en Noa Lang. Het is nog niet helemaal duidelijk of de twee tegen Shakhtar wél weer inzetbaar zijn, aldus Bosz.

“Ik weet nog niet of Luuk de Jong beschikbaar is. Hij heeft gisteren gedeeltelijk getraind, en het zou logisch zijn als hij vandaag (dinsdag, red.) de hele training mee kan doen. En dan vraag ik na de training hoe het is en of hij beschikbaar is”, vertelt de trainer van PSV.

Lang trainde maandag niet mee. Toch is er nog hoop dat hij woensdag mee kan doen. “Het is afwachten of hij vandaag mee kan trainen. Als hij mee kan trainen, ga ik ook aan hem na afloop vragen hoe het ervoor staat. En dan beslissen we na afloop."

Tegenvaller voor Bosz is dat Driouech in ieder geval niet mee kan doen. “Hij is geblesseerd van de training gegaan. Dus hij zal er morgen niet bij zijn”, vertelt de oefenmeester. De aanvaller speelde dit seizoen tot dusver twaalf wedstrijden namens het eerste elftal van PSV; allemaal als invaller.

Naast Driouech kan Bosz verder niet beschikken over onder meer Joey Veerman, Jerdy Schouten en Sergiño Dest. Dat drietal is al langere tijd geblesseerd.

PSV staat na vier wedstrijden op plek 24 van de Champions League-ranglijst, met vijf punten. Shakhtar heeft één punt minder en bezet plaats 28. Woensdag wordt er om 21:00 uur afgetrapt in het Philips Stadion.