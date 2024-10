Peter Bosz licht twee PSV-spelers uit na knap punt bij PSG: 'Indrukwekkend, petje af'

Peter Bosz heeft na afloop van het Champions League-duel van PSV met Paris Saint-Germain de complimenten uitgedeeld aan Malik Tillman en Matteo Dams. Het tweetal hielp hun ploeg aan een knap punt in het Parc des Princes.

Dams begon woensdag in Parijs als linksback. Bosz had door de vele blessures sowieso flink moeten husselen in zijn basiself. Door blessures van Rick Karsdorp, Jerdy Schouten en Joey Veerman moesten anderen een voor hen soms onbekende rol invullen.

Mauro Júnior trad daarom als rechtsback aan, terwijl Tillman vanuit een veel meer controlerende rol moest opereren dan hij gewend is. De Amerikaan vormde een - op papier behoorlijk offensief - middenveld met Ismael Saibari en Guus Til.

Bosz vond Dams een 'indrukwekkende' wedstrijd spelen, zo zegt hij op de persconferentie. "Als je ziet waar die jongen vandaan komt sinds het begin van het seizoen...", looft de oefenmeester de Belg. "Je zet hem er gewoon weer in, dat was van tevoren voor mij ook een no-brainer."

De linksback werd geen eenvoudige avond gegund. Hij stond tegenover 'de gevaarlijkste kant', doelt Bosz op de rechterflank van PSG. "De overlap van Achraf Hakimi en het op de binnenkant komen van Ousmane Dembélé, of andersom, dat heeft bij veel tegenstanders voor een heleboel problemen gezorgd."

"Als je dan zo jong bent en je doet het zoals hij gedaan heeft, petje af", besluit Bosz, die dus ook nog lof uitdeelt aan Tillman. De 22-jarige aanwinst speelde veel verdedigender dan normaliter. "Geweldig", oordeelt de trainer over zijn optreden.

"Van linksbuiten, naar aanvallende middenvelder naar nu als zes. Hij had twee momentjes waarop zijn handelingssnelheid te laag was en dat is op die positie gevaarlijk. Maar de intensiteit waarmee hij speelde was indrukwekkend. Of hij ook iets niet kan? Ik zou het niet weten", besluit een trotse oefenmeester.