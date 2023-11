Peter Bosz lacht zijn tanden bloot na historische avond PSV: â€˜Bi-zar, bi-zar!â€™

Peter Bosz lacht zijn tanden bloot na historische avond PSV: ‘Bi-zar, bi-zar!’

Woensdag, 29 november 2023 om 21:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:59

PSV leek woensdagavond dood en begraven in Sevilla, maar na de rode kaart voor Lucas Ocampos veranderde alles en wisten de Eindhovenaren een 2-0 achterstand in het laatste kwart van de wedstrijd volledig om te buigen in een 2-3 zege. Overwintering in de Champions League, wat voor het eerst sinds 2015 zou zijn, is zo plots heel dichtbij. Trainer Peter Bosz glunderde na afloop van het duel voor de camera van RTL 7.

"De jongens waren blij, en ik ook", zegt Bosz met gevoel voor understatement. "Het was geen goede wedstrijd van onze kant. We zaten zelfs totaal niet in de wedstrijd. Na rust zijn we aanvallend gaan wisselen. Of je nu met 2-0 verliest of met 4-0. Ik denk wel dat de rode kaart het breekpunt was." Lucas Ocampos pakte zijn tweede gele kaart na een onhandige overtreding op Yorbe Vertessen.

"Ik weet niet waarom het zo moeizaam ging. Zo ken ik mijn ploeg helemaal niet. Én we kwamen niet aan het voetballen, én we waren heel slap in de duels. Dan speel je een hele moeilijke wedstrijd. Na de snelle tegengoal na rust dacht ik: we moeten snel wat doen en kijken of we de wedstrijd nog kunnen keren."

PSV kwam vlak na de onderbreking op een 2-0 achterstand door Youssef En-Nesyri, nadat Sergio Ramos voor rust al voor de 1-0 had gezorgd. PSV leek voor een kansloze missie te staan, maar na de rode kaart voor voormalig Ajacied Ocampos veranderde alles. Ismael Saibari, Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen zorgden door drie Eindhovense doelpunten.

"Vijf minuten voor rust kregen we de goal al tegen, dan moet je snel reageren. Als ik heel eerlijk ben had ik wel spijt dat ik die laatste wissel doorvoerde in het begin, omdat we niet meer aan het voetballen kwamen. Dat is ook wel logisch als je twee voetballers eruit haalt met Schouten en Boscagli. Maar goed, we wilden absoluut winnen. Dit is toch een gigantische kans. 2-2 vonden we niet genoeg."

Bosz hield altijd geloof in een goede afloop. "Het is altijd mogelijk. Zeker als je zo'n eerste goal maakt. Ik zei al voor de wedstrijd dat het dun ijs is bij hen." Sevilla wist zijn laatste vier wedstrijden niet te winnen en moest winnen om een serieuze kans op overwintering te houden. "Wij begonnen nog aardig, maar na die goal krijgen zij vertrouwen. Maar je weet dat als het 2-1 wordt, dat het toch weer wankelen wordt."

Bosz krijgt de vraag wat hij tegen Ocampos zou hebben gezegd. "Daar hoef ik me gelukkig niet druk over te maken", antwoordt hij. "Het was duidelijk wat hij daar aan de zijlijn bij Yorbe deed, die heel dreigend was." Zo voltooit PSV een ongelooflijke comeback en is het zeker van de volgende ronde in de Champions League als Arsenal wint van RC Lens. "Bi-zar, bi-zar! Als je in blessuretijd die derde binnenkopt... De wedstrijd volledig op zijn kop."