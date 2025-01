Peter Bosz laat Noa Lang en Ismael Saibari op PSV-bank beginnen tegen PEC Zwolle

Trainer Peter Bosz van PSV heeft bekendgemaakt voor welke elf namen hij heeft gekozen tegen PEC Zwolle. Onder meer Noa Lang, Ricardo Pepi en Ismael Saibari beginnen op de bank. Malik Tillman heeft een zware enkelblessure opgelopen en ligt er voor langere tijd uit. De wedstrijd in Zwolle begint om 16.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV, waar Richard Ledezma op rechtsback de voorkeur krijgt boven Rick Karsdorp. Laatstgenoemde, die door blessureleed een maand geleden voor het laatst in actie kwam, zit wel op de bank. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli vormen het centrum, terwijl Mauro Júnior aan de linkerkant zijn kunsten gaat vertonen.

Veerman deed midweeks 120 minuten mee tegen Excelsior en start ook in Zwolle. De Oranje-international vormt het blok op het middenveld met Jerdy Schouten, terwijl Guus Til op 10 verschijnt.

Luuk de Jong is de aangewezen spits. Ivan Perisic krijgt op links de voorkeur boven Lang, terwijl Johan Bakayoko aan de rechterflank zijn kunsten gaat vertonen.

Luttele seconden was PSV dinsdag verwijderd van uitschakeling in het TOTO KNVB Bekertoernooi, maar na de gelijkmaker van Saibari diep in blessuretijd kwam het in de verlenging toch nog goed voor de titelfavoriet (5-4). Bosz weet dat het de komende tijd beduidend beter zal moeten.

“Eigenlijk is het te veel om op te noemen”, antwoordde de trainer op de vraag wat hij geleerd heeft van de bekerclash. “Het aantal tegendoelpunten, de manier waarop we verdedigen bij spelhervattingen en bij een laag blok, dat zijn zaken waar we naar kijken.”

Aan de kant van PEC moet trainer Johnny Jansen het doen zonder twee sterkhouders: Jasper Schendelaar en Younes Namli.

Opstelling PEC Zwolle: Hauptmeijer; Reijnders, Graves, MacNulty, Van der Haar; El Azzouzi, Monteiro, Van den Berg; Mbayo, Vente, Krastev.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.