Peter Bosz komt met eerste reactie op opnieuw ontbreken van Noa Lang bij PSV

Peter Bosz heeft enkele keuzes gemaakt voorafgaand aan het thuisduel van PSV met NEC van zaterdag. Hierdoor ontbreekt Noa Lang andermaal in de wedstrijdselectie, al wil Bosz liever niet te diep ingaan op de beslissing om de aanvaller op de tribune te laten.

''Nee, dat is het niet. Maar je moet soms keuzes maken'', antwoordt Bosz als verslaggever Pascal Kamperman van ESPN vraagt of Lang niet fit genoeg is voor de ontmoeting van zaterdagmiddag in het Philips Stadion.

''Maar als hij vandaag geen minuten kan maken, dan kan dat dinsdag (tegen Juventus, red.) ook niet, denk ik dan'', werpt Kamperman direct op. ''Maar dat is gelukkig waarom ik trainer ben. En wij dus wat verder kunnen kijken, en meer informatie hebben'', countert de PSV-coach.

''Jij vroeg of het zorgwekkend was. Nee, absoluut niet'', benadrukt Bosz vervolgens dat er geen ernstige zaken spelen rondom Lang. ''Hij zou dinsdag eventueel kunnen spelen.'' Kamperman voegt toe dat het niet bevorderlijk is dat Lang al enige tijd geen speelminuten heeft gemaakt.

''Is het bij Lang vooral de fysieke gesteldheid, of de mentale gesteldheid?'', wil Kamperman weten van Bosz. ''Het heeft niks met het mentale te maken, niks'', laat de coach van de Eindhovenaren aan duidelijkheid niets te wensen over.

Misbaar

Lang werd op 24 augustus gewisseld door Bosz in de uitwedstrijd tegen Almere City FC (1-7 winst). De buitenspeler maakte veel misbaar toen hij het veld afging en was toen hij plaatsnam in de dug-out ook duidelijk nog niet afgekoeld.

Bosz besloot vervolgens om Lang buiten de selectie te houden voor het thuisduel met Go Ahead Eagles van 1 september. Zonder de flankspeler wist PSV op eigen veld met 3-0 te winnen. Twee weken later ontbreekt Lang dus opnieuw bij PSV.