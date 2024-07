Bosz kiest voor assistent die met PSV halve finale Champions League haalde

Peter Bosz kiest voor assistent die met PSV halve finale in de Champions League haalde

Peter Bosz voegt Theo Lucius toe aan de technische staf van PSV, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdag. De voormalig verdediger annex aanvaller werkt al enige jaren in de jeugdopleiding van de Eindhovense club en maakt nu dus promotie richting de hoofdmacht.

Lucius is in de technische staf van het eerste elftal van PSV de vervanger van Tim Wolf, voegt Elfrink toe aan zijn berichtgeving. Kevin Begois neemt als keeperstrainer het stokje over van Abe Knoop, die van PSV de kans krijgt om terug te keren naar de jeugdafdeling in Eindhoven.

Voetbal International meldde maandag dat Lucius van plan is om bij de KNVB de cursus Coach Betaald Voetbal te gaan volgen. Mocht hij de cursus met succes afronden, dan kan de Brabander in de toekomst als hoofdtrainer aan de slag.

De oud-speler maakte afgelopen seizoen enige tijd deel uit van de technische staf van PSV en dat ging naar volle tevredenheid van Bosz. De hoofdcoach liet zich namelijk lovend uit over de werkzaamheden van Lucius.

Lucius werkte afgelopen seizoen als rechterhand van Wil Boessen bij Jong PSV. Laatstgenoemde is inmiddels vertrokken als hoofdtrainer van het beloftenelftal en de leiding in Eindhoven is nog steeds op zoek naar een adequate opvolger.

Veel mensen kennen Lucius voornamelijk als speler van PSV, waarvoor hij in totaal 207 wedstrijden speelde. Hij vierde in Eindhoven vier kampioenschappen en veroverde eenmaal de TOTO KNVB Beker. Nadien won hij deze prijs ook een keer met Feyenoord.

Lucius bereikte met PSV in het seizoen 2004/05 de halve finale van de Champions League. Toenmalig trainer Guus Hiddink gebruikte hem in dat successeizoen vooral als rechtsback.

