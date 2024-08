Peter Bosz kent nieuw hoofdpijndossier en moet twee kernspelers missen bij duel van PSV met Almere City

Peter Bosz kan zaterdagavond niet beschikken over Johan Bakayoko en Jerdy Schouten. Het tweetal moet het duel met Almere City wegens lichte klachten aan zich voorbij laten gaan.

Dat vertelde de trainer van PSV op de persconferentie vooruitblikkend op die wedstrijd. Het tweetal leek het duel gewoon te halen, maar voegen zich dus toch toe aan het lijstje afwezigen.

"Het komt misschien net op een dag", zo werd de oefenmeester geciteerd door Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink. Naast Bakayoko en Schouten ontbreken ook Ismael Saibari, Mauro Júnior, Sergiño Dest en Armando Obispo.

Schouten werd overigens vrijdag gelinkt aan een overstap naar Napoli. De Italiaanse ploeg zou twintig miljoen euro overhebben voor de Nederlandse controleur, een bedrag dat veel lager ligt dan wat PSV eist te ontvangen voor zijn sleutelspeler.

Benítez en Boscagli

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Bosz zal door de waslijst aan afwezigen moeten puzzelen welke elf namen te formeren. Walter Benítez en Olivier Boscagli doen wel 'gewoon' mee, zo laat de in Apeldoorn geboren coach weten tijdens het perspraatje. Ook Richard Ledezma en Fredrik Oppegård zijn beschikbaar.

"Benitez en Boscagli vinden het moeilijk, ze willen een stap maken", wordt hij geciteerd door Marco Timmer van Voetbal International. "Maar als de club nog nee zegt, dan blijven ze hier. Dus kunnen en gaan ze ook spelen."

Van den Berg

Bosz wordt bovendien gevraagd naar het mislopen van Sepp van den Berg. PSV jaagde feitelijk de hele transferwindow lang op de komst van de Nederlander, maar zag hem uiteindelijk verkassen naar Brentford. Uiteindelijk leverde Van den Berg Liverpool minstens 23,5 miljoen euro op.

Een bedrag waarmee PSV geenszins kon concurreren, weet ook Bosz. Hij sprak nog wel even met zijn landgenoot. "Van den Berg had ik heel graag bij PSV gehad, ik heb heel fijn met hem gesproken en hij zag het zitten naar ons te komen."

"Maar met Liverpool kwamen wij er niet uit. Als je de bedragen ziet is dat ook logisch", aldus de coach, die nog wel een belofte deed aan de fans van PSV. "Het is met Van den Berg niet gelukt, dus gaan we nu een andere hele goede speler halen."