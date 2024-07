Peter Bosz: ‘Joey Veerman deed het niet zo slecht in eerste helft van Nederland-Polen'

Peter Bosz vindt dat Joey Veerman veel te kritisch op zichzelf was na zijn optreden tegen Polen (1-2) van twee weken geleden. De middenvelder leverde juist tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) een zeer zwak optreden af, maar daarover wil de trainer van PSV liever niet al te veel kwijt.

"Joey Veerman heeft zichzelf na de eerste groepswedstrijd van Oranje te veel naar beneden gehaald. Hij was veel te kritisch op zichzelf. Zeker in de eerste helft heeft hij het niet zo slecht gedaan", benadrukt Bosz dinsdag op de eerste persconferentie van PSV van het nieuwe seizoen.

"Natuurlijk ken ik de oorzaak. Maar het is niet aan mij om dat te duiden", weigert Bosz een oordeel te vellen over de vroege wissel die Koeman doorvoerde tegen Oostenrijk. De PSV-trainer sprak tijdens het EK een paar keer met Veerman, maar juist na het debacle tegen de Oostenrijkers liet hij de middenvelder even met rust.

"Hij kreeg al zoveel berichten en apps. Wat we besproken hebben? Dat was allemaal niet zo spannend", aldus Bosz. De verwachting is dat Veerman dinsdag op de bank begint in het achtstefinaleduel van het Nederlands elftal met Roemenië.

Bakayoko

Bosz zag Johan Bakayoko met België worden uitgeschakeld door Frankrijk. De vleugelaanvaller bleef maandag 90 minuten op de bank zitten. Bakayoko had in geen enkele wedstrijd een basisplaats en miste een grote kans tegen Slowakije (0-1 nederlaag).

"Ik kan me niet voorstellen dat dat doorslaggevend is geweest om hem niet meer te gebruiken", een dag na de uitschakeling van de Belgische ploeg. "Ik maak de keuzes niet. Maar één zo'n moment kan nooit zo bepalend zijn."

Bosz weet dat Bakayoko wordt gevolgd door diverse Europese topclubs, al zijn er nog geen concrete gesprekken gaande met PSV. "Er gebeurt nog weinig. Dat komt waarschijnlijk allemaal pas later op gang."

