Peter Bosz is woest na beginfase PSV en ruziet fel met een van eigen spelers

Peter Bosz lijkt totaal niet te spreken over de beginfase van PSV tijdens het Champions League-duel met Stade Brest. De Eindhovenaren hebben het in de openingsminuten erg lastig met de felle Fransen en Bosz is niet blij met zijn elftal.

Uit beelden van Ziggo Sport blijkt dat de driftig coachende trainer probeert zijn team op te peppen. Meermaals is te zien hoe Bosz in zijn handen klapt en zijn elftal aanmoedigt met leuzen als: 'kom aan'.

In de zeventiende minuut is te horen hoe Bosz woedend uithaalt naar een van zijn spelers. Het wordt niet geheel duidelijk op wie hij zijn boosheid botviert, maar vermoedelijk is het aanvaller Johan Bakayoko.

"Je moet wegwezen!", foetert de oefenmeester in elk geval richting de rechterflank. Vermoedelijk hoort Bosz wat tegenspraak. "Nee!", reageert hij boos. "Je staat stil."

Ook Albert Mantingh is de boze reactie van de trainer van de regerend kampioen niet ontgaan. "Hij is laaiend, hè, Peter Bosz", constateert de commentator. "PSV oogt wat nerveus."