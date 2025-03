Peter Bosz is in de persuimte fel en botst na nieuwe nederlaag PSV met journalist: 'Dat is niet waar, wat een onzin man!'

Peter Bosz was na alweer een nederlaag van PSV eigenlijk best tevreden over het vertoonde spel van de Eindhovenaren. Er werd alleen slecht verdedigd, zo oordeelt de trainer na de tweede verliespartij tegen Go Ahead Eagles in een week tijd (3-2).

Eerder in de week knikkerde Kowet PSV al uit de beker, door Bosz en zijn mannen in het Philips Stadion met 1-2 te verslaan. Zaterdagavond, ditmaal in eigen huis, was de ploeg van Paul Simonis opnieuw te sterk voor de nummer twee van de Eredivisie.

"Ik vond ons werkelijk de hele eerste helft goed spelen", zei Bosz na afloop in de persruimte in Deventer. De in Apeldoorn geboren oefenmeester zocht naar een verklaring voor de nederlaag en kon slechts concluderen dat er slecht verdedigd was door zijn elftal.

Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat PSV in het laatste kwartier nog twee tegentreffers moest slikken. "Wij zijn aan het aanvallen aan de andere kant en zij weten daaruit te scoren. En je hebt voldoende mensen achter de bal."

Omdat er slecht verdedigd werd, oppert een journalist in de perszaal dat Bosz 'iets moet verzinnen om het te repareren in plaats van alleen zeggen dat het beter moet'. Bosz countert fel en onmiddellijk.

"Maar denk jij dat als wij met elf man achter de bal gaan staan, dat wij dan geen goals tegen krijgen?", vraagt hij aan de verslaggever. "Minder. In de fase waarin je nu zit kan je je geen puntenverlies permitteren", antwoordt de journalist.

Bosz: "Ja, maar als ik de garantie heb dat ik met elf man achter de bal die wedstrijd ga winnen, ga ik er zelf nog bijstaan. Maar die hebben we niet, hè?", countert de trainer. "Maar nu heb je bijna de garantie dat het misgaat", luidt het weerwoord.

Daar is Bosz het totaal niet mee eens. "Nee, dat is niet waar. Wat een onzin! We hebben het toch 75 minuten heel goed gedaan?", doelt hij tenslotte op de 2-1 tussenstand met nog een kwartier te spelen.