Peter Bosz is het met Perez eens: ‘De laatste weken speelt hij ongelooflijk!’

Peter Bosz heeft opnieuw genoten van het spel van Olivier Boscali. De trainer van PSV begrijpt dat zijn Franse centrumverdediger donderdag in het Philips Stadion werd uitgeroepen tot Man of the Match voor zijn optreden tegen sc Heerenveen (2-0 winst). "De laatste weken vind ik Boscagli al ongelooflijk", aldus Bosz na afloop tegenover ESPN.

"Ik weet niet of Boscagli vandaag iets fout gedaan heeft", zegt Bosz, die Kenneth Perez aan zijn zijde krijgt. De analist van ESPN noemt Boscagli als absolute uitblinker. "Ik vond de passes van Boscagli vandaag echt heel erg mooi", aldus Perez. "Achter alles dat hij deed zat een gedachte. Anders dan verdedigers die blind gaan schieten, zoals Van Aanholt. Boscagli kiest dan voor de pass, want dat is de betere optie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV boekte donderdag de vijftiende overwinning op rij in de Eredivisie, maar makkelijk ging dat niet, vindt ook Bosz. "Van tevoren zei ik tegen de jongens dat het een lastige wedstrijd zou worden voor ons, dat is wel uitgekomen", aldus de coach.

"Na zo'n week waarin we het ene na het andere compliment hebben gehad. Dan moet je tegen een goed voetballende ploeg, die langzamerhand ingespeeld is. Ze hebben het ons heel lastig gemaakt."

Heerenveen had toe kunnen slaan in Eindhoven, stelt Bosz. "Natuurlijk hadden wij de overhand en meer kansen, maar ik vond het bij ons openliggen. We hielden het niet compact. We dekten niet goed door en daardoor was de restverdediging niet goed georganiseerd. Daar hebben ze gelukkig geen gebruik van gemaakt. Het heeft lang 1-0 gestaan, daardoor heb ik als coach lang niet rustig op de bank gezeten."

Guus Til gaf na afloop aan dat hij last heeft van vermoeidheid. "Dat hebben alle jongens bij ons wel", zegt Bosz. "Het is ook logisch. We spelen twee wedstrijden in de week. We hebben veel internationals die ook weg zijn als de rest wat rust heeft. Dat ga je op een gegeven moment voelen."

PSV kampt met pijntjes. "De lichte blessures waar we mee te maken hebben hangen voor een deel ook samen met vermoeidheid. Dan ga je als coach langzaamaan wat meer rouleren."

PSV maakt jacht op een zeer prestigieus Eredivisie-record, dat van zeventien zeges op rij. "Dit was de vijftiende al, hè?", vraagt Bosz ter bevestiging. "Het begint bij mij nu langzaam ook in het hoofd te komen. Nu komt het wel dichtbij. Hoe mooi zou het zijn!?"

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties