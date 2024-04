Peter Bosz geraakt door situatie bij Vitesse: ‘Het is niet te geloven’

De situatie van Vitesse gaat Peter Bosz aan het hart, zo heeft hij gezegd op het persmoment voorafgaand aan PSV - Vitesse. De Eindhovenaren nemen het zaterdagmiddag om 16:30 uur op tegen de hekkensluiter van de Eredivisie.

“Het is al raar dat Vitesse op degraderen staat, maar dat de club wordt bedreigd in het voortbestaan, is nog veel erger”, wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf.

Bosz stond tussen 2013 en 2016 aan het roer in Arnhem. “Het is niet te geloven. Ik heb daar zulke mooie jaren gehad. Als je dit zo ziet… Dat doet wel echt pijn.”

Toch kan de PSV-trainer, al dan niet met pijn in het hart, zijn oude club verder in de problemen brengen. Zaterdag neemt PSV het in het Philips Stadion op tegen Vitesse, dat vijf punten verwijderd is van de zestiende plek.

PSV zal het zaterdag echter wel moeten doen zonder Ismael Saibari. Volgend Bosz is de Marokkaanse middenvelder nog ver verwijderd van zijn rentree. Het blijft tevens nog de vraag of Isaac Babadi kan spelen, al gaat Bosz daar niet vanuit.

Verder zal ook Ricardo Pepi niet in actie komen tegen de Arnhemmers. De Amerikaan heeft een onbekende blessure opgelopen en gaat voor de tweede keer in zijn carrière een duel missen wegens blessureleed.

Hirving Lozano is daarentegen wel weer van de partij. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink heeft de Mexicaan donderdag volledig meegetraind en is hij fit genoeg om te spelen.

