Perr Schuurs ging wéér onder het mes en keert mogelijk pas in 2025 terug bij Torino

Perr Schuurs is opnieuw geopereerd aan zijn knie, zo bevestigt zijn werkgever Torino via de officiële kanalen. De centrumverdediger kreeg na zijn eerdere knieblessure een flinke terugslag te verwerken en zal zich nu richten op zijn verlengde revalidatie.

Het is inmiddels bijna tien maanden geleden dat Schuurs zijn laatste minuten maakte op een voetbalveld. Op 21 oktober 2023 ging het helemaal mis voor de voormalig speler van Ajax en Fortuna Sittard.

In het competitieduel met Inter moest Schuurs het veld toen in het tweede bedrijf per brancard verlaten. Met een zware knieblessure werd de Nederlander huilend van het veld gedragen.

Schuurs moest onder het mes en begon aan zijn revalidatieproces, dat nu dus nog eens verlengd wordt. "Perr Schuurs onderging vandaag een artroscopische operatie aan zijn linkerknie in de Fortius Clinic in Londen", schrijft de Italiaanse club op X.

"De operatie was succesvol en de speler zal onmiddellijk terugkeren naar Turijn om zijn revalidatieprogramma voort te zetten. Altijd aan je zijde, Perr", steekt de club zijn werknemer een hart onder de riem.

Torino doet geen melding van hoelang Schuurs uit de roulatie ligt, maar volgens Italiaanse media is het goed mogelijk dat de 24-jarige mandekker dit kalenderjaar niet meer in actie komt.

In Italië speculeert men over een mogelijke terugkeer in januari 2025. Het is voor zowel Schuurs zelf als voor de club Torino een klap. De Nederlander was voor zijn blessure een belangrijke pion bij il Toro.