Perez ziet ‘uitzonderlijke’ speler bij Nederland - Frankrijk: ‘Hij is zó slim!’

Kenneth Perez is diep onder de indruk van Antoine Griezmann, zo maakt hij duidelijk tijdens het programma EK Praat van ESPN. De analyticus heeft de Fransman ‘uitzonderlijke’ dingen zien doen in het duel met Nederland (0-0), terwijl de aanvaller volgens Perez niet eens op zijn top zat.

Oranje was lange tijd de mindere ploeg en het was met name aan Bart Verbruggen te danken dat het niet met een nederlaag van het veld stapte. Voor Perez is duidelijk dat Griezmann de beste speler van het veld was.

“De belangrijkste speler mag alles nemen wat hij wil”, doelt Perez op Memphis. “De wisselspeler van Atlético. En de ander is de sterspeler bij Atlético. En toch is het humeur van: pff, 0-0 geworden. Dat rijmt niet helemaal.”

“Griezmann is ook echt mijn speler van de dag. In het hedendaagse voetbal, waarin het fysiek en het loopvermogen erg belangrijk is - en dat wordt in de toekomst nog meer - is dit wel echt...”, vervolgt Perez, zonder zijn zin af te maken.

“Ik zou als club altijd op zoek gaan naar ‘de nieuwe Griezmann’. Ik vind hem weergaloos. Hij was niet eens top vandaag, maar hoe hij iedere ruimte op het veld bespeelt en benut... Het is echt uitzonderlijke klasse.”

“We hebben hem natuurlijk tegen Feyenoord in de Champions League gezien. En nu zie je het op het EK, waar veel minder ruimte is. Hij mist weliswaar een paar kansen, maar dat laten we dan even buiten beschouwing.”

“En zijn specifieke kwaliteiten? Hij is niet supersnel, hij is niet superlang, maar hij is zo onvoorstelbaar slim. En hij staat natuurlijk nooit stil”, aldus de analist.

