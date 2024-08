Perez wijst absolute uitblinker bij Feyenoord aan: ‘Onmisbaar, hij is het hart’

Kenneth Perez is zeer lovend over Lutsharel Geertruida. De Feyenoorder begon in het duel met PSV (4-5 winst na strafschoppen) rechts in het centrum van de defensie en hij toonde in de ogen van de analist aan op meerdere plekken op het veld ‘onmisbaar’ te zijn voor de Rotterdammers.

De Johan Cruijff Schaal werd zondagavond gewonnen door de Feyenoord. Trainer Brian Priske won de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij PSV na een uiterst doelpuntrijke wedstrijd uiteindelijk via penalty's.

Het werd 4-4 in reguliere speeltijd en 2-4 in de strafschoppenserie. Het is voor Feyenoord de vijfde gewonnen Johan Cruijff Schaal in de clubhistorie, terwijl het voor Priske de eerste prijs is aan het roer bij de Rotterdammers.

Hoewel Perez kon genieten van de strijd, geeft de analist na afloop voor de camera van ESPN ook aan zich zorgen te maken over ‘de twee beste ploegen van Nederland’.

“Je kan deze uitslag op meerdere manieren bekijken. 4-4, geweldig wat een aanvallen”, zegt Perez. “Maar ik denk dat ze allebei even het verdedigende aspect moeten gaan trainen."

“Ik vermaak me wel, maar het is natuurlijk niet handig als de twee beste teams van Nederland niet kunnen verdedigen. Het is heel onhandig dat iedere bal in de diepte een grote kans is. Het gaat vooral mis in het drukzetten.”

Perez is tot slot wél erg onder de indruk van een speler op het veld. “Weet je wie eigenlijk echt onmisbaar is voor Feyenoord? Geertruida! Hij is het hart van dit elftal. Hij heeft op drie of vier posities gespeeld vandaag. Ik vond Feyenoord niet fit ogen. Ze lagen allemaal met kramp en er moest veel gewisseld worden.”