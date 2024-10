Perez vraagt speciale aandacht voor één speler van Ajax: 'Wat is die jongen fenomenaal!'

Kenneth Perez heeft genoten van het doelpunt van Davy Klaassen tegen Heracles Almelo (3-4 winst). De analist van ESPN prijst de middenvelder van Ajax voor de manier waarop hij de openingsgoal voor zijn ploeg wist te maken.

Perez vraagt in Dit was het Weekend speciale aandacht voor Klaassen. "Mag ik nog één ding over die wedstrijd zeggen? Wat is Klaassen fenomenaal!"

"Hij heeft bijna niet meegedaan in de wedstrijd, je hebt hem bijna niet gezien, maar hoe hij de eerste goal maakt…" Klaassen stond op de goede plek om de bal uit een rebound binnen te volleren.

Opvallend aan het doelpunt is de plek in het strafschopgebied waar Klaassen op moment van schieten staat. "Wie bedenkt nou dat de bal daar zal komen?", aldus Perez.

Davy Klaassen 08. Picture

"De bal is bij de penaltystip, wordt tegen iemand aan geschoten en wie staat er helemaal vrij? Klaassen. In de Eredivisie is het natuurlijk heerlijk toeven voor hem. Hij heeft heel lang niet gespeeld." Klaassen maakte vorig seizoen bij Inter amper minuten. "En nu is het alsof hij nooit is weggeweest."

De gave die Klaassen heeft voor het positie kiezen is volgens Perez aangeboren. "Dat kun je niet leren. Dat hebben we van nature", zegt de oud-middenvelder met een grote knipoog.