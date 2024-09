Perez veegt suggestie over nieuwe rol Noa Lang bij PSV na uitvallen Veerman direct van tafel

Joey Veerman viel zaterdag tegen Willem II geblesseerd uit, waardoor PSV-trainer Peter Bosz iemand anders moet aanwijzen voor de standaardsituaties. Kenneth Perez vindt Noa Lang in ieder geval geen kandidaat voor de hoekschoppen en vrije trappen.

Veerman viel in Tilburg na bijna 70 minuten uit. De middenvelder greep naar zijn lies en werd vervangen door Isaac Babadi. Volgens Jerdy Schouten lijkt het mee te vallen met Veerman en keert de Volendammer normaal gesproken snel terug bij PSV.

Het is afwachten of Veerman, die een assist op Ricardo Pepi in petto had, op tijd fit is voor het Champions League-duel met Sporting Portugal van dinsdag. Mocht hij de race tegen de klok verliezen, dan zal een andere PSV'er verantwoordelijk worden voor de standaardsituaties.

''Wie gaat de vrije trappen nemen? Ik denk dat Ivan Perisic dat ook wel kan'', oppert Perez na afloop bij ESPN. ''Noa Lang zou het kunnen'', werpt verslaggever Milan van Dongen direct op, maar dat lijkt Perez geen goed idee.

''Nee, nee. Wat dat betreft heeft Veerman echt de beste trap. Malik Tillman zou het ook nog kunnen'', denkt Perez mee met Bosz, die nog weinig kon zeggen over de aard van de blessure bij Veerman.

Perez vindt het lastig in te schatten of Veerman langere tijd zal zijn uitgeschakeld. "Hij gaf een pass en voelde direct aan zijn lies. Het schoot erin", aldus de analist.

Perez geeft aan dat dat niet per se een vervelende blessure hoeft op te leveren. "Soms kan het er ook snel weer 'uitschieten' als het ware. Dan kan de fysiotherapeut de blessure eruit laten 'poppen' zeg maar."