Perez trapt op de rem: 'Vorig seizoen veel beter bij Feyenoord, waarom toen niet in Oranje?'

Kenneth Perez vindt Quinten Timber nog geen onbetwiste basisklant voor het Nederlands elftal. De analist werpt maandag in Voetbalpraat op dat de middenvelder afgelopen seizoen veel beter presteerde, en toen juist werd overgeslagen door bondscoach Ronald Koeman.

''Is Quinten Timber op weg naar een basisplaats bij Oranje?'', wil presentator Wouter Bouwman weten van het panel. ''Dat zou natuurlijk kunnen. Dat weet ik niet. Hij doet het goed, maar ik ben geen bondscoach'', antwoordt Martijn Krabbendam.

Bouwman merkt op dat Timber een mooi trio kan vormen op het middenveld van het Nederlands elftal, samen met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Perez heeft echter zo zijn bedenkingen bij een basisplaats van de Feyenoorder.

''Hij zit nu toch midden in een haperend elftal?'', toont Perez zijn scepsis. ''Waarom zou hij nu dan basisspeler worden, nu het niet echt lekker loopt? Hij heeft vorig jaar veel betere wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. Waarom was hij toen niet rijp voor een basisplaats in Oranje?''

Bouwman schuift naar voren dat Teun Koopmeiners is afgevallen en Frenkie de Jong ook nog ontbreekt. ''Dat begrijp ik. Vorig jaar waren Koopmeiners en Frenkie er ook niet altijd bij. Maar waarom nu wel en vorig jaar niet? Toen was Timber echt in bloedvorm'', roept Perez in herinnering.

Koeman lijkt wel gecharmeerd van Timber. ''Zeker. Toen hij er vorig jaar inkwam tegen Duitsland, gaf hij gelijk een paar beuken. Dat vond Koeman wel mooi. Dat je een beetje van je afbijt, ja'', aldus Krabbendam.

Timber maakte vorig maand nog indruk in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, die in 2-2 eindigde. De middenvelder van Feyenoord staat inmiddels op drie interlands in het shirt van Oranje.