Perez schrikt van Ajax-speler: ‘Dat was technisch zo slecht, dat het bijna pijn doet om te zien’

Kenneth Perez en Kees Kwakman vinden dat Brian Brobbey in zijn spel nog te veel de nadruk legt op zijn fysieke kracht, zo laten zij weten bij Dit Was Het Weekend op ESPN. De spits van Ajax vecht iedere wedstrijd talloze duels uit en is belangrijk voor het team, maar heeft ondertussen dit seizoen nog niet gescoord in de Eredivisie. Beide analisten vinden dat Brobbey iets meer variatie in zijn spel mag leggen.

Brobbey ontving in de eerste helft een gele kaart toen hij zijn frustratie uitte nadat hij geen vrije trap meekreeg. “Ik snap dat de scheidsrechter ook wel eens zegt: ‘je doet het zelf ook’”, vindt Kwakman. “Ik vond nu dat hij tegen Heracles Almelo wel twee keer een vrije trap verdiende, hoor.”

“Ik vind dat hij iets te veel hetzelfde doet”, is Kwakman vervolgens toch kritisch op Brobbey. “Natuurlijk is hij ontzettend goed in het vasthouden van de bal en het contact zoeken, maar ik vind dat hij veel vaker los moet komen van zijn tegenstander. Dan kan hij ook wel eens anders aangespeeld worden.”

“Hij is nu eigenlijk te veel het aanspeelpunt. Wout Weghorst vindt het af en toe ook wel eens goed als de anderen de bal vragen, zodat hij zelf voor de goal kan zijn. Perez haakt in op zijn collega. “Je kan ook bang zijn dat hij (Brobbey, red.) een ‘one trick pony’ wordt, dat hij maar één ding kan”, waarschuwt hij de Ajax-spits.

“Het is een specialiteit van hem en dat is goed, maar het moet bij een spits wel gepaard gaan met een bepaalde doelgerichtheid”, vindt Perez. “Als hij de goals maakt, is het een goede combinatie. Het is nu heel erg veel hangen, maar hij zou ook een keer een loopactie kunnen maken.”

“Het is natuurlijk goed bedoeld, want hij wil het team helpen als aanspeelpunt”, vervolgt Kwakman weer. “Het is heerlijk spelen met een spits die altijd de bal wil hebben, maar hij moet misschien toch iets meer aan zichzelf denken.”

Vervolgens schijnt Perez zijn licht op de eerste kans die Brobbey zondag miste tegen Heracles. De spits leek een halfhoge voorzet zo in het lege doel te kunnen lopen, maar zag zijn inzet langs de voor hem verkeerde kant van de paal vliegen. “Dat was technisch zo slecht, dat het bijna pijn doet om te zien. Hij heeft qua afwerken nog een hele lange weg te gaan”, concludeert de Deen.