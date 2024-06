Perez over Oranje-international: ‘Voor hem heb ik veel hoop, dit wordt zijn EK’

In aanloop naar het vrijdag startende EK presenteren de vaste analytici van ESPN hun ideale opstelling van het Nederlands elftal. Een van hen is Kenneth Perez, die op het middenveld veel verwacht van Teun Koopmeiners.

In een video op het YouTube-kanaal van de omroep mag de analist zijn beoogde startopstelling voorstellen. Perez raadt Ronald Koeman aan te starten in een 4-3-3-opstelling.

De Deen kan zich goed vinden in de beslissing om Bart Verbruggen aan te wijzen als eerste doelman. De verdediging van Perez bestaat uit Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven en Nathan Aké.

Op het middenveld is Frenkie de Jong weinig verrassend de eerste keuze. "Hij speelt natuurlijk, als hij fit is", plaatst Perez een kanttekening. De andere twee middenvelders moeten volgens hem Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten worden.

Koopmeiners, zo voorziet Perez, begint het toernooi op de bank, maar zou de vervanger van De Jong zijn indien laatstgenoemde niet op tijd fit is. "Ik heb veel hoop dat hij (Koopmeiners, red.) een heel goed EK gaat spelen", aldus Perez.

"Ik denk niet dat hij begint, maar hij komt erin na de eerste wedstrijd of als iemand geblesseerd raakt", vervolgt de oud-middenvelder. "En dan wordt het zijn EK." Voorin ruimt Perez plekjes in voor Donyell Malen, Memphis Depay en Cody Gakpo.

Komende maandag zien we Koopmeiners vermoedelijk al spelen in Oranje. In de oefenwedstrijd tegen IJsland heeft de Atalanta-middenvelder een basisplek, zo is de verwachting naar aanleiding van de laatste trainingen van het Nederlands elftal.

