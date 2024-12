Perez: 'Niemand zou hem kunnen afstoppen in Nederland, maar hij staat op 4 goals...'

Kenneth Perez zag tegen Feyenoord 'de Noa Lang die we graag willen zien'. De analist van ESPN is blij om te zien dat de linkeraanvaller van PSV geen hinder meer lijkt te ondervinden van zijn hamstringblessure en hoopt op een nog veel betere tweede seizoenshelft van Lang.

“Dit was de Lang die we graag willen zien. Hij was een plaag voor zijn tegenstander. Nieuwkoop kreeg ook binnen no time een gele kaart. Lang was continu aan het uitdagen. Hij had het vandaag gewoon."

Toch heeft Perez één punt van kritiek. "Hij komt vaak naar binnen, maar dan is zijn schot niet heel erg vlammend. Ruben van Bommel van AZ heeft dat bijvoorbeeld wel. Bij Lang zit er vaak niet echt snelheid achter."

Perez hoopt in 2025 op meer van Lang. "In ieder geval goed om te zien dat Lang helemaal van zijn blessure af lijkt, dat hij vrij is en dat hij geen beperkingen heeft. Dat is de grootste winst."

Lang sprak na afloop van de wedstrijd opnieuw vol bravoure. Zo zei de PSV'er dat het vooral in de eerste helft 'niet zo moeilijk' was tegen Feyenoord. "Daar verbaasde ik wel over, al was de tweede helft iets lastiger", aldus Lang bij ESPN.

Perez vindt ook dat Lang het aan zijn stand verplicht is om meer te laten zien. "Hij heeft praatjes voor tien, want hij vindt dat niemand hem kan afstoppen... Maar hij heeft vier goals gemaakt", stelt Perez vast. "Hij is 25 jaar hè. Zijn prestaties corresponderen niet helemaal met zijn idee over zichzelf."

Perez is wel fan van Lang. "Hij is echt een leuke, grappige speler. Hij heeft wel iets. Wanneer je dat het beste ziet is eigenlijk zo'n wedstrijd als tegen Paris Saint-Germain. Daar zag je hem en Tillman als de enige twee die eigenlijk wat konden."