Kenneth Perez lacht Kees Luijckx in gezicht uit: ‘Wat?! Zou je hem uit de basiself halen?’

Engeland heeft dit EK nog niet weten te overtuigen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate stelde dinsdagavond andermaal hevig teleur met een 0-0 gelijkspel tegen Slovenië, maar gaat desondanks als groepswinnaar naar de achtste finales. Analist Kees Luijckx is van mening dat Southgate in de volgende wedstrijd een statement moet maken.

“Ik vind Engeland op een bepaalde manier oppermachtig, omdat ik zie dat ze individueel zoveel kwaliteiten hebben”, begint de analist in EK-praat van ESPN. “Alleen, het is een team dat elkaar niet helpt. Ze maken elkaar niet beter en iedereen speelt zijn eigen wedstrijd om te laten zien hoe goed ze wel niet zijn. De eerste helft tegen Servië (0-1 winst) vond ik ze ook heel goed, alleen daarna gingen ze smijten met krachten.”

Volgens Luijckx is de potentie van Engeland echt ongelooflijk. “Southgate kiest alleen niet zijn beste team, maar zijn beste spelers. Bellingham vind ik een speler die je op de bank kan zetten”, vervolgt de oud-prof, waarna Kenneth Perez in de lach schiet en vol verbazing reageert: “Wat?! Jude Bellingham zou jij uit de basiself halen?”

“Ja, op basis van hoe hij nu speelt zou ik dat zo doen”, reageert Luijckx. “Phil Foden speelt nu al bijna op 10, daar kan hij dan spelen. Heb je Bellingham tijdens de afgelopen duels gezien? Hij zou de allerbeste moeten zijn en hij moet zijn medespelers beter laten functioneren, maar daar is hij totaal niet mee bezig. Ook niet zonder bal. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat Southgate een statement zou moeten maken richting zijn grote spelers, zo van: ‘Als je niet doet wat ik van je verwacht, dan kom je op de bank terecht.’”

“Bellingham eruit...”, reageert Perez andermaal verbaasd. “Hoe Southgate zijn elftal wil laten spelen is zo tegen hun natuur in. Ze zakken alleen maar in, terwijl hij spelers tot zijn beschikking heeft die aanvallend echt wel wat kunnen.”

Verder viel Luijckx op dat er in de Engelse tabloids een foto van twee hele mooie vrouwen én een heel oud vrouwtje, die er wat minder goed uitzag, stond. “Daar stond bij dat Southgate altijd voor dat minder mooie oude vrouwtje koos. Daar ben ik het alleen niet helemaal mee eens. Southgate kiest eigenlijk de mooiste vrouwen, maar niet degenen die het best in bed zijn”, grapt de analist van ESPN.

