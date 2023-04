Perez krijgt meteen weerwoord als hij fraaie goal een ‘toevalstreffer’ noemt

Maandag, 17 april 2023 om 13:24 • Guy Habets

Kenneth Perez denkt dat het doelpunt van Guus Til tijdens de uitwedstrijd van PSV bij FC Volendam (2-3) een lucky was. De analist van ESPN zorgde zondagavond voor verbazing aan tafel bij Dit was het Weekend door het ogenschijnlijk mooie doelpunt tot 'toevalstreffer' te bombarderen. Daar was mede-analist Kees Luijckx het niet mee eens.

Perez zag hoe Til tijdens de gewonnen wedstrijd aan De Dijk tot een assist en een goal kwam voor PSV. Het doelpunt van de aanvallende middenvelder kon de Deen niet bekoren. "We zien hier zijn goal, maar dit is een toevalstreffer van hem", zo oordeelt Perez. "Dit is een mooi doelpunt, maar schieten is niet zijn ding." Dat lokt meteen een reactie uit bij Luijckx. "Dat ben ik niet met je eens. Dit is een wereldgoal, die maak je niet elk weekend. Hij is niet lekker aan de bal, maar heeft wel een goed schot."

Daar kan Perez zich dan weer niet in vinden, maar een verdere discussie blijft uit. Wel stelt de analist te weten dat Til in een defensiever systeem van PSV zijn rol kan hebben. "Deze manier van spelen, met counters, past heel goed bij hem. Dan ben je niet in balbezit en hoeft hij alleen maar te lopen. Guus Til is een hele goede loper die een goede timing heeft, maar voetballen kan hij niet zo goed. Als je de bovenligende partij bent en aan het voetballen bent, dan stopt Til het heel vaak als hij erbij betrokken wordt. Hij is heel goed als hij zijn loopjes kan maken."

Til kwam dit seizoen in 25 competitiewedstrijden in actie namens PSV. Daarin maakte de aanvallende middenvelder negen doelpunten en verzorgde hij drie assists. Ook liet hij een hattrick noteren in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (3-5). Vorig jaar kwam Til in het shirt van Feyenoord nog tot vijftien competitiedoelpunten in 32 Eredivisie-duels en was hij ook tijdens de kwalificatie voor de Conference League op schot.