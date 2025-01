Kenneth Perez is bepaald geen fan van de manier van werken van Francesco Farioli. De analist van Voetbalpraat vindt dat de Italiaanse trainer ondanks de tweede plaats in de Eredivisie helemaal niet past bij de voetbalfilosofie waar de Amsterdamse club wereldwijd om bekend staat.

''Ik neem Farioli ook niks kwalijk'', neemt Perez de Ajax-trainer nog enigszins in bescherming in de discussie over de werkwijze van de jonge oefenmeester in de Johan Cruijff ArenA. ''Hij doet het qua punten geweldig.''

''Ik denk ook dat ze in zijn land denken: die Nederlanders zijn knettergek! Knettergek! Ajax stond laatste een jaar geleden, en nu tweede. Ze kunnen nog kampioen worden. En ze vinden hem helemaal niks, hoe kan het?'' verplaatst Perez zich voor even in de hoofden van de Italiaanse voetbalkenners.

''Het is charmant bijna: die totale verbijstering hoe Farioli in Nederland is terechtgekomen. Met al die kritische journalisten'', haakt Arno Vermeulen in. ''En als ze kansloos verliezen in Europa, wordt hij helemaal doorgezaagd. Die man begrijpt niets van ons, dat is wel helder.''

''Maar, Arno, hij begrijpt ook helemaal niets van de Ajax-filosofie en de historie van Ajax'', neemt Perez de discussie over Farioli weer over. ''Hij zegt van wel en slaapt in een hok, maar hij is niks van Ajax.''

Vermeulen denkt dat Perez het een uitkomst zou vinden als AS Roma vol voor Farioli zou gaan. De trainer van Ajax zou hebben gesproken met de club waar de ervaren Claudio Ranieri als tussenpaus het seizoen afmaakt.

''Och man, hoeveel geluk zou je hebben, Ajax zijnde?'', beaamt Perez direct de stelling van zijn tafelgenoot.