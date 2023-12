Perez: ‘Hij gaat van Champions League-niveau naar vijfde klasse, dat is gek'

Zondag, 3 december 2023 om 12:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:24

Kenneth Perez vindt Yorbe Vertessen een interessante speler om te volgen. Volgens de analist van ESPN wisselt de Belgische linksbuiten van PSV geweldige wedstrijden af met dramatische optredens. Vertessen heeft zondag overigens een basisplaats bij de Eindhovenaren in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

"Vertessen gaat in dezelfde wedstrijd echt van Champions League-niveau naar het niveau van de vijfde klasse", duidt Perez de in zijn ogen grillige vleugelaanvaller van PSV in zijn voorbeschouwing op de topper tegen Feyenoord in De Kuip.

"Dat is toch gek?", wil verslaggever Jan Joost van Gangelen weten van Perez. "Dat is gek, ja", beaamt de analist, die als speler een verleden heeft bij PSV. "Maar zo'n speler is hij. En het is ook niet voor niets dat hij geen basisspeler is bij PSV."

"De concurrentie is natuurlijk groot, maar hij is nooit echt een basisspeler geworden. Terwijl hij natuurlijk dingen heeft die je heel graag wil hebben in je elftal. Vooral zijn snelheid", benoemt Perez een van de belangrijkste wapens van Vertessen.

"En hij was woensdag natuurlijk ongelooflijk belangrijk tegen Sevilla", aldus Perez, die Vertessen ook in Spanje goede momenten zag afwisselen met missers. "Hij had een hele goede voorzet (op de winnende treffer van Ricardo Pepi, red.). Bij een ander moment had hij de bal gewoon rustig in het doel moeten schieten, maar schoot hij naast."

Cruciale rol

Vertessen was in de 44ste minuut van het Champions League-duel met Sevilla de vervanger van Hirving Lozano, die geblesseerd de strijd moest staken. De Belgische buitenspeler behoorde na rust tot de uitblinkers van PSV en had dus een groot aandeel in de 2-3 van Pepi.

Vertessen trok de bal vanaf links voor, waarna Pepi de bal tegendraads in de linkerhoek kopte. PSV poetste daarmee de 2-0 achterstand weg en is dankzij de 2-3 overwinning zeker van overwintering in de Champions League.