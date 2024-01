Perez: â€˜Hele slechte statistieken voor iemand die voor 180 miljoen weg moetâ€™

Perez: ‘Hele slechte statistieken voor iemand die voor 180 miljoen weg moet’

Johan Bakayoko lijkt net op tijd zijn goede vorm te hebben hervonden bij PSV. Dat concludeert Kenneth Perez na de met 3-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Twente. De vleugelaanvaller zorgde op schitterende wijze voor de 3-0 en maakte een gretige indruk aan Eindhovense zijde.

"Ik weet dat we allemaal vinden dat Bakayoko geweldig is, maar het werd ook wel tijd", begint Perez bij ESPN. "Zijn statistieken zijn echt heel slecht. De laatste twee wedstrijden voor de winterstop speelde hij alleen maar voor zichzelf. Dus dit was net op tijd."

Bakayoko wist op 25 november, ook tegen FC Twente, voor het laatst te scoren in het shirt van PSV. "Dat zijn natuurlijk hele magere cijfers voor iemand die voor 180 miljoen weg moet. Toch? Zoiets is het toch ondertussen?", gaat Perez gekscherend verder.

"Je snapt wat ik bedoel. Dat is gewoon heel mager voor een aanvaller. Voor 25 november zat ook een hele periode dat hij niet wist te scoren. Dat is niet best." Perez doelt op de periode tussen RC Lens (24 oktober) en het competitieduel met Twente een maand later.

"Ik weet niet of hij nog een paar jaar moet blijven, maar als je hoort hoe hij het voetbal beleeft met een hele staf om zich heen... Ik denk dat het op een gegeven moment te makkelijk ging en dat hij daardoor voor zichzelf ging voetballen. Dat was geen goed idee."

PSV had weinig te duchten van FC Twente en legde woensdagavond grote delen van de wedstrijd uitstekend spel op de mat. "PSV deed het heel goed. Positioneel staan ze geweldig en voetballend zijn ze ook heel erg goed", sluit Perez enthousiast af.

Door de overwinning op FC Twente stuit PSV komende woensdag op Feyenoord in de achtste finales. Komende zondag gaat de ploeg van trainer Peter Bosz eerst naar Stadion Galgenwaard voor de altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

