Perez hard voor Feyenoorder: ‘Hij speelde zó dramatisch, echt abominabel!’

Javairô Dilrosun heeft Kenneth Perez met zijn korte invalbeurt tegen FC Volendam niet kunnen bekoren. De vleugelaanvaller van Feyenoord kwam donderdagavond in de 81ste minuut bij een 1-1 stand in het veld en was diep in blessuretijd belangrijk. Na zijn goede voorzet kopte Santiago Gimenez bij de tweede paal de 2-1 tegen de touwen. Perez zag Dilrosun echter voor de rest niets goed doen.

“Dit was de enige en eerste bal waarbij Dilrosun een ploeggenoot bereikte”, zegt Perez bij Dit was het Weekend van ESPN over de assist van aanvaller. “Hij viel zo dramatisch in! Hij schoot vanuit elke hoek en alles ging mis. “Als je ziet hoe hij inviel, dat was echt abominabel.”

Marciano Vink vraagt zich vervolgens af wanneer Dilrosun eindelijk weer meer speeltijd bij Feyenoord gaat krijgen. “Deze assist helpt hem natuurlijk, maar hoe lang is het geleden dat hij voor het laatst minuten heeft gemaakt? Ik hoop voor Dilrosun dat hij iets meer kansen krijgt, want als je kijkt naar de prestaties van de andere buitenspelers...”, aldus Vink.

Slot is nog altijd zoekende naar zijn ideale aanval. Tegen Volendam begonnen Yankuba Minteh en Luka Ivanušec op de vleugels. Perez vindt het niet vreemd dat eerstgenoemde halverwege de tweede helft gewisseld werd voor Leo Sauer. “Als Slot denk je: Minteh zal toch wel een keer zijn directe tegenstander voorbijgaan? Maar dit schiet gewoon niet op.”

Slot over Dilrosun

Slot liet zich donderdag na afloop van het duel bij ESPN ook uit over de situatie van Dilrosun. “Hij wordt denk ik het meeste tekort gedaan als je kijkt naar speeltijd, omdat hij echt niet heel veel onder doet voor die andere jongens. Ik denk dat ze heel dicht bij elkaar zitten, maar ik vind de andere jongens net iets beter.”

"Ik zou me zijn frustratie voor kunnen stellen, als je een hoofdtrainer hebt die daar veel wisselt." De trainer van Feyenoord liet weten een duidelijke reden te hebben om Dilrosun steeds links te laten liggen: “Je wil ook niet elke week 'die twee, dan die en dan die twee', dus je wil ook wel enig vertrouwen geven", legde hij uit. "En dus is het met name op de rechtsbuitenpositie, waar we ook nog Stengs hebben, en Minteh en Paixão, dat het met name voor hem heel vervelend is.”

Feyenoord betaalde in de zomer van 2022 vier miljoen euro aan Hertha BSC om Dilrosun over te nemen. Waar hij in zijn debuutseizoen tot 43 wedstrijden in alle competities kwam, moet de buitenspeler het deze jaargang doen met een handvol invalbeurten. Hij kwam nog niet verder dan 45 speelminuten, verspreid over vijf wedstrijden.



