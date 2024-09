Perez geniet van Ronald Koeman die 'vervelende' Valentijn Driessen op zijn plek zet

Kenneth Perez keek dinsdag met genoegen naar de persconferentie van Ronald Koeman. De analist is blij dat de bondscoach Valentijn Driessen stevig van repliek diende en eindelijk een harde mening durfde te ventileren.

“Durf jij moeilijke keuzes te maken door Memphis Depay straks opnieuw thuis te laten?”, vroeg Driessen op de persconferentie aan de bondscoach. “Nu hou je hem ook weer aan het lijntje. Hij heeft eigenlijk nooit geleverd op toptoernooien…”

De woorden van Driessen zorgden voor ergernis bij Koeman: “Valentijn, een beetje respect in je vraagstelling. Memphis Depay heeft nooit geleverd? Hij is topscorer van Nederland, Valentijn. Leer nou eens een keer… Helaas selecteren ze niet door bij de krant blijkbaar, wat wij wel bij Oranje met internationals doen."

Perez

''Eindelijk bijt Ronald Koeman van zich af tegen die vervelende journalisten'', toont Perez zich dinsdag in Voetbalpraat complimenteus in de richting van de bondscoach van Oranje. ''Al die stomme vragen die voor zijn voeten worden gegooid.''

''Nu was het met Valentijn (Driessen, red.). Maar het was ook met de vraag over Bergwijn. Hij neemt stelling, het boek is nu gesloten. Het is alsof Koeman een nieuwe weg ingeslagen is, en dat pappen en nathouden op het EK met Wijnaldum en Depay, losgelaten heeft'', ziet Perez opeens een heel andere kant van Koeman.

''Met een andere selectie waait er nu een andere wind door het Nederlands elftal'', aldus Perez, die de vraag krijgt of de nieuwe Koeman is opgestaan. ''Dit is de oude Koeman. Maar die heeft hij een beetje verborgen gehouden.''

''Wat het ook is: hij gaat zijn laatste kunstje doen'', analyseert journalist Maarten Wijffels de persconferentie van Koeman van dinsdag. ''Hij gaat door tot 2026, dan stopt hij als trainer. Dan is het mooi geweest. Dus nog één toernooi.''

''En je hebt het bij Louis van Gaal ook gezien op het WK. Nou is Van Gaal altijd direct. Maar die ging nog één keer een WK doen en dacht: Nu doe ik het helemaal op mijn manier. Ze hebben straks met niemand meer wat te maken, en er hoeven geen contacten meer onderhouden worden'', schetst Wijffels het leven van Koeman na het bondscoachschap.