Perez fantaseert over Ajax-speler onder Slot: ‘Dan kan er wél muziek in zitten’

Kenneth Perez raakt steeds meer overtuigd van Yankuba Minteh. De analist zag Minteh in de Klassieker (6-0 winst) met twee goals zijn totaal van de laatste zeven competitiewedstrijden opvijzelen naar zes. Perez denkt echter wel dat Mintehs bloedvorm grotendeels aan Arne Slot en de structuur bij Feyenoord te danken is. “Hij mag van zoveel geluk spreken dat hij bij Feyenoord is gekomen op deze leeftijd.”

De afgelopen weken doen veel goeds voor Mintehs seizoenscijfers. Sinds het duel met Almere City op 25 februari produceerde de Newcastle United-huurling zes goals en twee assists, zijn totaal deze jaargang op negen goals en vier assists brengend. Perez wil daarom terugkomen op zijn eerdere kritiek.

De analist plakte eind vorig jaar namelijk nog de stempel ‘dobbelsteenspeler’ op Minteh, die te grillig zou zijn om op te kunnen vertrouwen. Volgens de Perez is de Gambiaan ‘de dobbelsteen inmiddels voorbij’.

“Hij is een mooi voorbeeld van iemand die van zoveel geluk mag spreken dat hij op die leeftijd (19, red.) bij Feyenoord is gekomen. Dat hij Slot heeft ontmoet, en dat hij in Nederland al die dingen heeft geleerd waar wij hier prat op gaan”, aldus Perez bij Dit was het Weekend.

Perez trekt de parallel met Carlos Forbs – in zijn ogen een vergelijkbare speler – die bij Ajax niet uit de verf komt. “Als het andersom was geweest, en hij met de structuur van Feyenoord had gespeeld, hadden wij waarschijnlijk gedacht: daar zit muziek in. Hij (Minteh, red.) heeft nu veel meer, maar ik denk dat dat zo’n grote rol speelt.”

“Dit soort spelers hebben vrijheid nodig, maar ook structuur”, concludeert Perez tot slot. “Wat heb je bij Ajax? Nul structuur. En bij Feyenoord heb je heel veel structuur. Maar hij is geen dobbelsteenspeler meer. Nee.”

In principe keert Minteh komende zomer terug naar Newcastle, al sprak de vleugelspits al wel zijn welwillendheid uit langer in Rotterdam-Zuid te blijven. “Als ik de kans heb om hier te blijven, dan blijf ik natuurlijk, want het is een geweldige club”, zo sprak Minteh in maart na de zege op Heracles Almelo.

