‘Peperdure aanvaller van Chelsea moet vrezen voor jarenlange schorsing’

Mykhailo Mudryk heeft een positieve dopingtest afgelegd, zo melden diverse gerenommeerde bronnen uit zijn geboorteland Oekraïne. De 23-jarige buitenspeler moet daardoor vrezen voor een jarenlange schorsing.

Oekraïne is in de ban van het nieuws over Mudryk, die wordt gezien als toekomstige ster van het land. De 28-voudig international zou in afwachting zijn van de B-staal, een tweede dopingonderzoek.

Als daarin ook verboden middelen worden aangetroffen, wacht Mudryk zeer waarschijnlijk een schorsing. De Oekraïner heeft de eerste positieve dopingtest volgens Tribuna in oktober afgelegd.

Het is vooralsnog onduidelijk welke verboden middelen zijn ontdekt in de A-staal van Mudryk. Als de rechtspoot schuldig wordt bevonden aan doping, kan hij net als Paul Pogba jarenlang geschorst worden.

Chelsea haalde Mudryk in januari 2023 voor ruim 70 miljoen euro naar de Premier League toe. De linksbuiten ondertekende destijds een megacontract tot medio 2031 op Stamford Bridge.

Het avontuur van Mudryk in Engeland is nog weinig succesvol te noemen. In 73 officiële wedstrijden namens Chelsea was de aanvaller goed voor 10 doelpunten en 9 assists.

Voor Chelsea zou een eventuele schorsing van Mudryk een absolute domper zijn. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde (30 miljoen euro) sinds zijn komst naar Londen reeds gehalveerd.