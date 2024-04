Pep Guardiola zet Erling Haaland op de bank bij Manchester City

Manchester City begint woensdagavond zonder Erling Haaland aan het Premier League-duel met Aston Villa. Pep Guardiola heeft besloten om de Noor op de bank te zetten. Volgens Fabrizio Romano is die beslissing genomen met het oog op het fit houden van Haaland, maar het is niet uitgesloten dat zijn reserverol te maken heeft met de mindere vorm waarin de spits de laatste weken verkeert.

Manchester City wacht een cruciale wedstrijd in de strijd om het Engelse kampioenschap. The Citizens hebben een achterstand van respectievelijk één en drie punt(en) op nummer twee Arsenal en koploper Liverpool.

Indien Manchester City woensdag verliest, gooit het zelfs de derde plek te grabbel. Nummer vier Villa heeft een achterstand van vijf punten en kan bij een overwinning dus tot twee punten naderen.

Ondanks het belang van het duel kiest Guardiola er dus voor om Haaland op de bank te zetten. De wereldster steekt in mindere vorm dan men van hem gewend is in Manchester en scoorde in de hele maand maart slechts twee keer in zeven wedstrijden.

Hij wordt vervangen door Julián Álvarez. De Argentijn is dit seizoen veelal verzekerd van een basisplek, maar staat normaliter niet in de punt van de aanval geposteerd, zoals dat woensdagavond wel het geval is.

Manchester City treedt in eigen huis aan tegen Villa. Het duel begint om 21:15 uur en is live te volgen via Viaplay.

Opstelling Manchester City: Ortega; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Silva, Foden; Doku, Álvarez, Grealish.

Opstelling Aston Villa: Olsen; Konsa, Carlos, Lenglet, Digne; Zaniolo, Iroegbunam, Douglas Luiz, Rogers; Diaby, Durán.

