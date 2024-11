Pep Guardiola reageert daags na Manchester City - Feyenoord op ophef nadat hij zei dat 'hij zichzelf pijn wil doen'

Pep Guardiola heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan nadat hij na afloop van Manchester City – Feyenoord zei dat ‘hij zichzelf pijn wil doen’. De manager van the Citizens verklaart dat hij op geen enkele wijze lichtzinnig wilde doen over dit serieuze onderwerp.

Op het hoofd en de neus van Guardiola waren na afloop van het duel met Feyenoord veel krassen te zien. Op de persconferentie werd de Spanjaard daar naar gevraagd. "Ja, mijn vinger hier. Mijn nagel. Ik wil mezelf pijn doen", antwoordde Guardiola.

Op social media werd er met verbazing gereageerd op de opmerking van de oefenmeester, die woensdagmiddag tekst en uitleg geeft op X.

“Ik werd gisterenavond aan het einde van de persconferentie overvallen door een vraag over een kras die op mijn gezicht was verschenen en legde uit dat een scherpe vingernagel deze per ongeluk had veroorzaakt.”

“Mijn antwoord was op geen enkele manier bedoeld om lichtzinnig te doen over de zeer serieuze kwestie zelfbeschadiging”, vervolgt Guardiola.

“Ik weet dat veel mensen elke dag worstelen met geestelijke gezondheidsproblemen en ik wil graag van dit moment gebruikmaken om een van de manieren waarop mensen hulp kunnen zoeken te benadrukken”, aldus de trainer, die vervolgens de relevantie hulplijnen noemt.

Praten over gedachten over zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.