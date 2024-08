Pep Guardiola komt met schitterende geste bij Manchester City

Ieder staflid dat afgelopen seizoen direct betrokken was bij het eerste elftal van Manchester City heeft een bonus uitgekeerd gekregen van Pep Guardiola, zo meldt The Athletic. De Spaanse topcoach had liefst 10.000 pond per persoon klaarliggen voor de zestig à zeventig werknemers.

Volgens The Athletic gaat het om een grote groep werknemers, waaronder koks, receptionistes, fysiotherapeuten, materiaalmannen, barista's en beveiligingspersoneel. Guardiola hoopt met de actie de saamhorigheid op de werkvloer te bevorderen.

De bonus was bedoeld voor iedereen die werkt op de City Football Academy, het belangrijkste clubgebouw binnen het trainingscomplex. Guardiola gelooft er heilig in dat het succes van Manchester City tot stand is gekomen door de band tussen spelers en stafleden.

“Sinds ik werkzaam ben bij Manchester City past iedereen min of meer perfect bij elkaar. Spelers, de club, stafleden en de technische staf,” zei Guardiola vorig seizoen. “De stemming is altijd goed en dat is al jaren zo."

Guardiola wist afgelopen seizoen beslag te leggen op de vierde Premier League-titel op rij met Manchester City. Zijn totaal komt daarmee op zes landstitels. Ook won hij de Champions League, twee FA Cup's en vier keer de EFL Cup.

Het is niet voor het eerst dat Guardiola de werknemers van Manchester City beloond voor hun tomeloze inzet. Vorig jaar schonk de Spanjaard al de volledige Champions League-premie van 750.000 euro aan het personeel.