The Guardian noemt Nathan Aké en nog vier anderen die moeten vrezen voor vertrek bij Man City

Het is goed mogelijk dat Manchester City komende zomer afscheid gaat nemen van een aantal belangrijke spelers. Dat meldt The Guardian. Het gaat daarbij onder meer om de oudere spelers, en heeft te maken met het feit dat zij steeds blessuregevoeliger worden.

De overvolle speelkalender is een terugkerend thema. Ook Manchester City heeft er last van. De Premier League-club zag afgelopen week tegen Real Madrid (3-1 nederlaag) John Stones uitvallen met een bovenbeenblessure.

De verdediger is echter niet de enige die momenteel in de lappenmand zit bij Manchester City. Manager Pep Guardiola kan voorlopig ook niet beschikken over Manuel Akanji en Rodri. Andere belangrijke spelers die dit seizoen ook al kampten met blessureleed zijn Nathan Aké, Kevin De Bruyne en Rúben Dias.

Guardiola ziet dat veel van zijn spelers het fysiek niet aankunnen om vijftig wedstrijden of zelfs meer in een seizoen te spelen. “Dat is de realiteit”, citeert The Guardian de Spaanse manager. “We moeten erover in gesprek gaan met de dokters, fysio’s, de spelers en de zaakwaarnemers.”

“Daarbij moeten we duidelijk maken dat sommigen gewoon niet om de drie of vier dagen kunnen spelen. Dat is de waarheid. Over één jaar is er weer een WK.”

The Guardian schrijft dat spelers die het speelschema van Manchester City niet aankunnen vanwege blessures of vermoeidheid, moeten vertrekken van Guardiola. Volgens de krant zijn onder meer De Bruyne, Stones, Aké, Ilkay Gündogan en Bernardo Silva in gevaar.

Toch vindt Guardiola ook dat het speelschema simpelweg te vol is. “Er zijn heel veel wedstrijden. Meer dan vijftig duels in een seizoen is te veel voor de spelers. Het is te veel voor een mens. Een lichaam kan dat niet aan.”