Pep Guardiola is keihard: 'Wij verdienen geen bonus dit seizoen. Niet eens een horloge!'

Mocht Manchester City komende zomer het WK voor clubs winnen, dan ontvangt het daarvoor 115 miljoen euro. Manager Pep Guardiola is echter van mening dat zijn spelers een bonus dit seizoen absoluut niet verdienen.

Het WK voor clubs wordt dit jaar voor het eerst volgens de nieuwe opzet gespeeld. Daarbij is er sprake van acht poules met elk vier teams. Behalve Manchester City doen onder meer Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain mee.

Manchester City zit in Groep G. Daarin zitten verder nog Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten), Juventis (Italië) en Wydad AC (Marokko). De finale vindt plaats op 13 juli.

Hoewel the Citizens dus mee mogen doen aan het WK voor clubs, verloopt dit seizoen uiterst moeizaam. Het team van Guardiola staat vijfde in de Premier League en werd al in de tussenronde van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid.

De enige prijs waar Manchester City dit reguliere seizoen nog kans op lijkt te maken, is de FA Cup. In de kwartfinale van dat toernooi treffen the Citizens zondag AFC Bournemouth.

De winnaar van het WK voor clubs ontvangt een bedrag van liefst 115 miljoen euro. “We verdienen geen bonus dit seizoen”, zei Guardiola daar vrijdag over op een persconferentie.

"Als wij winnen, gaat de bonus naar de club. De coaches, de technische staf en de spelers verdienen het niet. We verdienen niet eens een horloge”, besloot de manager duidelijk.