Peer Koopmeiners jubelt na glansrol bij AZ en deelt stootje uit aan Ajax-speler: 'Daar ging hij de mist in'

Peer Koopmeiners was een van de architecten van AZ bij het gewonnen duel met Ajax (2-1). De 24-jarige geboren Amsterdammer zette met twee assists de lijnen uit. In gesprek met De Telegraaf blikt hij terug op misschien wel zijn beste wedstrijd in het Alkmaarse shirt.

Wie een week eerder naar de wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal - of elke andere willekeurige wedstrijd van the Gunners - had gekeken en zondag het televisiescherm aanhad tijdens AZ - Ajax, viel het gelijk op: de cornertactiek van de Alkmaarders. Hoe het elftal van Maarten Martens in een treintje achter bij de tweede paal positioneerde, waarbij er ook speciale rollen waren weggelegd voor de 'keeper-blokker' en de inlopers.

Arsenal haalde er verleden week de internationale headlines mee, door puur op basis van die standaardsituatie twee keer te scoren. Eerst moest André Onana vissen na een kopbal van Jurriën Timber en in het tweede bedrijf pikte William Saliba zijn doelpuntje mee uit de o zo gevreesde corner.

AZ kopieerde die tactiek en sloeg eveneens toe. Een hoekschop van Koopmeiners werd bij de tweede paal ingekopt door Mayckel Lahdo: 2-0. Ernest Poku blokkeerde slim en reglementair het pad van Remko Pasveer.

Het was zijn tweede assist van de middag, nadat hij Troy Parrott middels een knappe, lage voorzet eerder al in staat had gesteld om de wedstrijd open te breken. Zijn corner was echt geen normale hoekschop, vertelt Koopmeiners na afloop aan De Telegraaf.

"Dan moet je hem nog maar eens heel goed analyseren", reageert het broertje van Teun, die overigens tijdens het duel van Juventus met Bologna (2-2) dit weekend nog trefzeker was, op die stelling. "Ik ben benieuwd of je dan met dezelfde conclusie komt."

"Ik ga geen geheimen prijsgeven, maar één tip: kijk naar de samenvatting van Arsenal tegen Manchester United van vorige week. Dan zie je zeven keer dezelfde Arsenal-corner en alle zeven zijn bloedgevaarlijk."

Koopmeiners is van mening dat Pasveer ook iets te verwijten valt. "Ik zou als ik hem was niet zijn uitgekomen op zo’n bal", vertelt de spelverdeler kritisch. "Maar ik ben geen keeperstrainer. Toen ik zag dat hij kleine pasjes naar voren zette, dacht ik al: daar gaat hij de mist in. Omdat ik wist wat onze looppatronen waren, verwachtte ik dat er bij de tweede paal twee van ons vrij zouden staan. Het kwam perfect uit."