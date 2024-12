Pedro is zeer lovend en wijst de beste speler van Ajax aan: 'Hij is erg goed'

Pedro was na afloop van het gewonnen duel met Ajax erg positief over het optreden van de Amsterdammers. In gesprek met Voetbal International liet de 37-jarige aanvaller van Lazio weten dat het team van trainer Francesco Farioli een ‘lastige opponent’ was en bovendien prijsde hij één Ajacied.

Lazio was donderdagavond met 1-3 te sterk in het Europa League-duel met Ajax. In de eerste helft zorgde Loum Tchaouna voor de openingstreffer en hoewel Bertrand Traroé kort na rust de gelijkmaker aantekende, stond Lazio vijf minuten daarna opnieuw op voorsprong door toedoen van Fisayo Dele-Bashiru.

De mooiste treffer van Lazio kwam van de voet van Pedro. Tchaouna legde klaar voor de Spanjaard, die de bal op zeer fraaie wijze van buiten het zestienmetergebied in de linkerhoek krulde: 1-3. Na afloop reageerde Pedro tevreden.

“Ajax speelde erg goed in mijn ogen en zeker in de tweede helft creëerden ze veel kansen”, blikte de aanvaller van Lazio terug. “Het was een erg lastige opponent om tegen te spelen, en zeker in dit stadion. Maar uiteindelijk was ons team sterk vandaag en konden we de overwinning pakken.”

“Wie de beste speler is van Ajax? Voor mij is dat wel echt Jordan Henderson. Hij speelt erg goed, natuurlijk ook al toen hij bij Liverpool zat. Dat is bij Ajax niet anders”, aldus Pedro.

Hoewel Pedro niet meer wekelijks in de basis staat bij Lazio, is hij bezig aan een uitstekend seizoen. In de Serie A kwam hij tot drie basisplekken en acht invalbeurten waarin hij driemaal trefzeker was.

In de Europa League kan de 65-voudig Spaans international wel altijd rekenen op een plek bij de eerste elf. In zes optredens kwam hij tot liefst vier doelpunten en drie assists.