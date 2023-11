PEC Zwolle spoelt bekerkater weg en bezorgt Danny Buijs nóg meer zorgen

Zondag, 5 november 2023 om 16:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:24

PEC Zwolle heeft zich zondag hersteld van de midweekse bekerflater tegen tweededivisionist AFC (1-0 nederlaag). De ploeg van trainer Johnny Jansen was op eigen veld te sterk voor Fortuna Sittard (2-0) en stijgt dankzij de vierde zege van het seizoen naar de achtste plaats in de Eredivisie. Davy van den Berg en Odysseus Velanas verzorgden de Zwolse productie.

Fortuna liet zich in de TOTO KNVB Beker niet verrassen, al wonnen de Limburgers wel met moeite en slechts met 0-1 van amateurclub Sparta Nijkerk. Alen Halilovic, die vorige week tegen FC Utrecht nog faalde vanaf elf meter, tekende in de 81ste minuut via een strafschop voor de winnende treffer. De Kroatische middenvelder stond ook tegen PEC opgesteld, kort achter aanvalsleider Kaj Sierhuis.

Bij de getergde thuisclub waren er tegen Fortuna weer basisplaatsen voor Ryan Thomas en Thomas Lam, die afgelopen woensdag nog ontbraken in de verloren bekerontmoeting met AFC in Amsterdam.

Sierhuis had Fortuna een droomstart kunnen bezorgen in Zwolle. De aanvaller ging in de derde minuut alleen op doelman Jasper Schendelaar af, maar de spits faalde in kansrijke positie en raakte de paal. Apostolos Vellios was aan de andere kant ongelukkig met een inzet die net naast vloog. In de slotfase van de eerste helft brak PEC de ban. Na een combinatie met Zico Buurmeester schoot Van den Berg met links en via de paal binnen: 1-0.

Een minieme voorsprong dus halverwege voor PEC, dat Velanas kort na rust zag invallen. Het bleek later in de wedstrijd een gouden greep te zijn van Jansen. Ook het inbrengen van Ferdy Druijf, ruim een kwartier voor het einde, pakte heel goed uit. Van den Berg liet kort daarvoor een grote mogelijkheid op de 2-0 onbenut, waardoor Fortuna mocht blijven hopen op een goed resultaat.

Die hoop werd door PEC in de slotminuut definitief de grond ingeboord. Druijf gaf vanaf de achterlijn voor op Velanas, die van dichtbij simpel kon binnenkoppen: 2-0. De aangever stond overigens al te juichen voordat de bal de doellijn had gepasseerd.

Een welkome opsteker dus voor PEC en weer een domper voor Danny Buijs en Fortuna, dat half september voor het laatst wist te winnen in de Eredivisie en in de laatste zes duels slechts een keer scoorde.