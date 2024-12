PEC Zwolle houdt 'kind van de club' twee jaar langer binnenboord

PEC Zwolle heeft het contract van Eliano Reijnders opengebroken. De club meldt via de officiële kanalen dat de middenvelder, die een aflopend contract had, zijn verbintenis tot medio 2027 heeft verlengd.

Reijnders begon het seizoen als basisspeler onder trainer Johnny Jansen. Zowel tegen FC Utrecht, Feyenoord als NEC stond de 24-jarige geboren Fin negentig minuten op het veld.

Nadien moest Reijnders genoegen nemen met beduidend minder minuten. Zo kreeg hij tegen AZ, Almere City en sc Heerenveen helemaal geen speeltijd van Jansen.

Reijnders kwam op 3 november voor het laatst in actie, toen hij kort voor tijd inviel in de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. In de daaropvolgende wedstrijden, tegen Fortuna Sittard, Ajax en Sparta Rotterdam, bleef hij op de bank.

PEC is blij dat het de multifunctionele Reijnders langer heeft weten te strikken. "Eliano is een kind van de club", vertelt technisch directeur Gerry Hamstra. "Hij is op meerdere posities inzetbaar en dat maakt hem een hele interessante speler. Ik ben blij dat we ook de komende twee seizoenen een beroep op Eliano kunnen doen.”

Reijnders zelf is uiteraard ook in zijn nopjes. "PEC Zwolle is mijn club. Ik voel me hier thuis en heb het hier naar mijn zin. De komende jaren zal ik dus te zien blijven in ons mooie blauw en wit en zal ik mijn best doen om op het veld de ploeg te helpen en de supporters die ons altijd steunen te vermaken."

Reijnders tekende in 2018 op zeventienjarige leeftijd zijn eerste contract bij PEC. Het jongere broertje van AC Milan-ster Tijjani werd twee seizoenen verhuurd aan FC Utrecht en keerde nadien terug in Overijssel. In de 98 wedstrijden die de enkelvoudig international van Indonesië voor de club speelde, kwam hij tot 6 goals en 7 assists.